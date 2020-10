Los 4 pasos para reportar una foto íntima que compartieron en Facebook o Instagram

La realidad en México es que la violencia sexual que vemos en las calles, se aparece también en el mundo digital. En las redes sociales vemos —tiro por viaje— casos de abuso, acoso o extorsión con la filtración de fotos íntimas sin el consentimiento de sus protagonistas.

¿Cómo podemos denunciar estos casos de packs, nudes o fotos de carácter sexual en Facebook o Instagram?

La verdad es que lidiar con este tipo de broncas puede ser muy complicado —ni se diga lo inquietante o abrumador que llega a ser la presión social de este tipo de filtraciones— así que, para evitarnos mucha vuelta, acá te decimos cómo puedes reportar estas imágenes para que se bajen, lo más rápido posible, de las principales plataformas.

Así denuncias la publicación de tu foto íntima

De cajón, si alguien compartió tus fotos o videos íntimos sin tu consentimiento en Facebook, Instagram o Messenger, lo primero que necesitas es reportarlo llenando ESTE FORMULARIO.

En ese formulario te van a pedir detalles de tu cuenta, de la foto o la situación de acoso digital que estás viviendo.

Ese no es el único camino, claro: si te encuentras la publicación de tus fotos privadas puedes hacerlo dándole click en “Reportar”. Esa opción aparece al tocar la flecha abajo o los tres puntitos que siempre están junto a los posts.

Las 4 recomendaciones de Facebook

Además de la denuncia inmediata, hay otra parte importantísima: como parte de una campaña para combatir este fenómeno conocido como sextorsión, en Facebook se unieron con la Cyber Civil Rights Initiative para presentar unas recomendaciones y hacer más fácil el proceso.

El primer paso, claro, es rodearte de amigos o familiares que te muestren apoyo.

Luchas con la vergüenza o la inquietud de que compartan tus imágenes íntimas puede ser durísimo si no tienes una red de seres queridos que te echen la mano. Además, a veces es difícil recordar que no es tu culpa. “Si intentan hacerte sentir mal, solo recuerda: son ellos quienes no están actuando bien”, señala Facebook.

El segundo paso es importantísimo. Este tipo de conductas no solo violan los términos y condiciones de las plataformas como Instagram, también están incumpliendo con la ley.

Entonces, te invitan a ponerte en contacto con las autoridades, sobre todo si te preocupa tu seguridad física o la de tus seres queridos. Si quieres denunciar en la Ciudad de México, puedes acercarte a la Policía Cibernética para que te orienten con tu situación o tu edad.

El tercer paso puede ser difícil: ten las pruebas a la mano.

Facebook o Instagram te recomiendan hacer capturas de pantalla o imprimir las páginas con fotos y amenazas antes de tomar cualquier medida para eliminarlas o denunciarlas. Esto, como prueba, “en caso de que tomes medidas legales”.

El último punto y no por eso menos importante, se enfoca en buscar tu recuperación física o emocional. Además de las recomendaciones básicas de bloquear a quienes te extorsionan o acosan, las redes sociales te invitan a buscar más ayuda u orientación. “Responder frente a este tipo de abuso y recuperarse de esta situación es un proceso que cada persona lleva a cabo de una forma diferente. No hay ningún plazo para recuperarse”, señalan.

Entonces, esos son los pasos para reportar en Facebook, Instagram o Messenger la publicación de tus fotos íntimas.

Además de eso, las redes sociales también están trabajando en una iniciativa piloto llamada Nunca Sin Tu Consentimiento que se enfoca en prevenir que esta publicación suceda en casos de amenaza. Si quieres conocer más, dale click ACÁ.