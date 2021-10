“No fue mi intención”: Patricia Armendáriz se disculpa tras polémica por desabasto de medicinas

“Disculpen, por favor, si de alguna manera fue malinterpretada mi intención de verdaderamente querer ayudar porque los represento, principalmente a clases más vulnerables”. Un par de días después de publicar un tuit para pedir evidencias del desabasto de medicinas —en especial para niños y niñas con cáncer—, Patricia Armendáriz salió a explicar sus razones, argumentando que el tuitazo fue malinterpretado.

En un breve video —igual publicado en sus redes—, la diputada de Morena dijo que su intención no fue desacreditar o poner en dudas las denuncias por el desabasto de medicamentos oncológicos para menores con cáncer y lo que en realidad buscaba era sumar a la causa.

Patricia Armendáriz se disculpa tras polémica por desabasto

La exintegrante de Shark Tank dijo que estaba en busca de casos de desabasto para comprobar si en realidad la situación había mejorado, tal como lo aseguró el secretario de Salud Jorge Alcocer.

Para saberlo, convocó a la gente a que compartiera sus casos, pero llegaron muy pocos, según Armendáriz, y ahí quedó el asunto hasta que este tuit se volvió viral:

“Pues pedí a papás, mamás, [email protected] que me dieran evidencia de desabasto de medicamentos principalmente de nuestros queridos niños y no me dieron ni una sola evidencia”.

Así solito, el mensaje desató cuestionamientos sobre por qué la diputada no publicaba un informe de lo que sabía o daba seguimiento a esta problemática.

De hecho, la asociación Nariz Roja le respondió diciendo que había intentado comunicarse con ella, pero nada.

Ya después de que tronó el abarrote, Patricia Armendáriz compartió lo siguiente:

“Yo genuinamente, de muy buena fe, pregunté en las redes si efectivamente ya había habido cambios y que requería casos reales, no estadísticas, casos de personas de carne y hueso que me contaran si seguían padeciendo del problema de desabasto.

Desafortunadamente, algunas personas lo tomaron como si yo dijera que no creo que haya desabasto”.

Y con un “no fue mi intención”, la emprendedora prometió que van a llegar al fondo del problema del desabasto de medicamentos. Por aquí dejamos la explicación completa de Armendáriz: