¿No existe el cambio climático? Pedazo de hielo del tamaño de Roma se derrumba en la Antártida

Todos saben de la tensión que existe en este momento por el conflicto entre Ucrania y Rusia y por los lanzamientos de misiles por parte de Corea del Norte y Corea del Sur, pero si hay un problema que sigue presente desde hace varios años es el cambio climático, y para muestra está que apenas se registró el desprendimiento de un pedazo de hielo del tamaño de Roma en la Antártida.

De acuerdo con información de The Guardian, a principios de este mes se desprendió un enorme pedazo de hielo del tamaño de la ciudad de Roma en la Antártida, justo en la parte oriental. Sí, de acuerdo al diario inglés, la separación pudo darse el pasado 15 de marzo.

Al respecto, la doctora Catherine Colello Walker, científica planetaria de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de Estados Unidos, advirtió lo siguiente: “Lo más probable es que no tenga grandes efectos, pero es una señal de lo que podría venir”.

¡Oh, sí! El desprendimiento del enorme pedazo de hielo quedó en un video que hicieron con fotos que el Programa Landsat de la NASA tomó por medio de satélites. En esta grabación se puede observar como se dio la caída de la plataforma de hielo Conger.

Estas tomas muestran el crecimiento y la reducción de la plataforma a lo largo de los años y durante los cambios estacionales, pero de repente acaba con una escena del agua del océano vacío donde antes estaba la plataforma.

El profesor asistente Stef Lhermitte de la Universidad Tecnológica de Delft en los Países Bajos compartió el video:

The long @NASA_Landsat 🛰️ time series show that the collapse of Conger ice shelf 🇦🇶 is a combination of long term weakening and short term collapse pic.twitter.com/ZuhriPxw2K

— Stef Lhermitte (@StefLhermitte) March 25, 2022