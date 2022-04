Pepx Romero no afectó piezas que besó del Museo de Antropología… pero INAH analiza acciones legales

A raíz de los videos que han hecho que muchos internautas ahora sean expertos en museografía y arqueología, el INAH mejor ya metió su cuchara (porque algo sabe del tema) y así es como se posiciona respecto a lo que hizo el artista Pepx Romero en las instalaciones del Museo Nacional de Antropología.

Bueno, rápido, antes de saber lo que determinó el INAH: como parte de un performance que grabó para se expuso durante el Festival Ceremonia, Pepx Romero fue al mencionado museo a lamer y posar sus labios sobre algunas piezas prehispánicas, esto, para crear consciencia sobre la venta de patrimonio nacional y, de paso (quizás sin proponérselo) evidenciar la poca seguridad en recintos donde se exponen ese tipo de piezas.

Ahora sí, al respecto, el INAH informó que ya checó los videos que circulan en redes sobre lo que hizo Pepx Romero, así como los que grabaron las cámaras de seguridad del Museo Nacional de Antropología y “después de las revisiones de especialistas del propio MNA, se informa que las piezas y objetos museográficos NO PRESENTAN NINGÚN DAÑO O AFECTACIONES”.

Por medio de un comunicado, el INAH (siglas del Instituto Nacional de Antropología e Historia) detalló que el artista Pepx Romero estuvo presente en el recinto el pasado 31 de marzo, acompañado de tres personas, las cuales lo ayudaron con sus grabaciones… y no, no pidió permiso para ello. Entró “como cualquier otro visitante. En ningún momento se recibió una solicitud para llevar a cabo dichas grabaciones y, por tanto, no existe ninguna autorización al respecto”.

Y bueno, una cosa es que las piezas del museo no hayan resultado afectadas y otra que el asunto vaya a quedar así. Según el INAH, aunque respeta la libertad creativa y agradece que Pepx Romero haga con su arte una protesta contra la venta ilícita de bienes culturales en el extranjero… lo que no le pareció es que haya cometido conductas no permitidas por los reglamentos para recintos culturales.

Por lo anterior, y “a partir de las evidencias videográficas, se determinarán las acciones legales a seguir”, advierte el INAH. ¿Cuáles? todavía está analizando.

En entrevista con El Universal, Pepx Romero no quiso dar detalles sobre lo ocurrido en el Museo Nacional de Antropología el día en que grabó el material para su performance. Sin embargo, dijo no sentirse nervioso sobre lo que vaya a pasar, ya que –como ya lo confirmó el INAH– la acción no representó un daño a las piezas.