¿De plano? Periodista rusa dice que la ofensiva en Ucrania “ya es la 3ra Guerra Mundial”

Mucho se ha temido que la ofensiva de Rusia contra Ucrania derive en la nada esperada Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? Bueno, para la conductora de una televisora oficial rusa eso ya no es una posibilidad, sino una realidad.

Resulta que en Rusia existe una cadena de televisión llamada Rossiya 1, y en ella trabaja una presentadora que se llama Olga Skabeyeva. Bueno, luego de que un importante buque militar ruso fuera hundido esta semana, la mujer salió a decir que ya podemos afirmar que la III Guerra Mundial está en marcha.

Olga Skabeyeva dijo que la escalada de ataques supuestamente mutuos (pues en Rusia también acusan a Ucrania de lanzar misiles a su territorio) ha aumentado al grado de haberse convertido ya en la Tercera Guerra Mundial. Y es que dice que su país no sólo enfrenta a la nación gobernada por Zelenski, sino a toda la OTAN.

Ohhh sí, la presentadora dijo ante toda la audiencia de su canal que Rusia no sólo está peleando con Ucrania y batallando contra las restricciones económicas y políticas impuestas desde Occidente, sino que en realidad ya está en guerra contra todas las naciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Y es que la conductora pidió a la póblación algo así como tenerle paciencia al gobierno de Putin, pues esperan que la “misión” en Ucrania concluya rápido y de forma contundente debido a su poderío militar. Sin embargo, les pide considerar que su país está enfréntandose a una guerra contra toda la OTAN y por eso la califica ya como la III Guerra Mundial.

“Muchos están diciendo ‘¿no podría hacerse más rápido?’ Todos quieren que suceda más rápido. A todos les gustaría una victoria concluyente. A todo el mundo le gustaría que todos los objetivos fijados se cumplieran. De lo contrario, en general, es imposible aceptar la operación especial que comenzamos: la operación especial de Rusia en Ucrania, a la que podemos llamar con seguridad que se ha convertido en la Tercera Guerra Mundial”, dijo, según palabras retomadas por agencias como AFP y publicadas por Infobae.

And here we have it – in a rant seemingly aimed at explaining to viewers why the “special operation in Ukraine” is taking so long, Russian state TV presenter Olga Skabeyeva says her country is fighting World War Three against Nato

I’ve added subtitles pic.twitter.com/MQW0UfiQso

— Francis Scarr (@francska1) April 14, 2022