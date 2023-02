Todo mundo recuerda a Frida como una heroína, con sus goggles y sus botitas durante las ceremonias oficiales o presentaciones a medios. Y tal vez este recuerdo a algunos nos ha hecho pensar que estos accesorios forman parte del equipo de trabajo de los perritos en un operativo de búsqueda y rescate. Sin embargo, la Cruz Roja Mexicana llegó para explicarnos qué onda con los perros rescatistas.

“Topos, bomberos rescatistas, voluntarios, albañiles, elementos del ejército, marina y policía federal trabajan en el rescate de por lo menos 7 personas con vida tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 en CDMX”. Foto: Adolfo Vladimir-Cuartoscuro.

A propósito de la labor que lleva a cabo el equipo mexicano de binomios caninos en Turquía —tras el sismo de magnitud 7.8— mucha gente se ha preguntado qué onda con el equipo de los perritos, ¿dónde están sus botitas? ¿Sus goggles para trabajar? Y…

A que no sabían que los perros rescatistas, en realidad, no usan botitas para trabajar

Pues sí, los perros de búsqueda y rescate no usan otra cosa que su olfato para trabajar en la localización de las personas tras un huracán, sismo o deslave.

La misma Cruz Roja Mexicana explicó que los perritos no llevan botas en sus patitas para que no les suden y no pierdan adherencia en la superficie cuando corren en el pasto o la arena, además de que sus garras son la mejor herramienta para no resbalarse y rascar.

Foto: @CruzRoja_MX

Otra cosa importante es que los perritos rescatistas tampoco llevan accesorios como pecheras, collares o goggles. ¿La razón? Estos accesorios no les permiten un buen desempeño y en casos graves pueden provocar que los perros se queden atorados con una varilla o sus funciones se vean limitadas.

Algo más o menos así explicó Julio Alejandro Velázquez Rodríguez, coordinador de la Unidad K9 de la UNAM, a Sopitas.com:

“El perro tiene que entrar a la zona de trabajo sin nada de accesorios, ni collar ni correa, nada que le impida moverse o atorarse. Esto para que el perro tenga suficiente agarre con sus uñas y la visión libre. Nosotros nos apegamos a los lineamientos internacionales“.

Foto: Moisés Pablo-Cuartoscuro.

De acuerdo con Alejandro Velázquez, se trata de parámetros internacionales, que en el caso de la Unidad K9 —y como ya vimos también en la Cruz Roja Mexicana— siguen con atención (de hecho, por ACÁ pueden leer un poco más del trabajo que hace la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate de la UNAM).

Y, ¿las botitas que llegamos a ver en otros perritos como Frida o Evil? Suelen llevarlas cuando están en las zonas de desastre, pero no en el momento de la acción. Es decir, cuando están trabajando por los riesgos que implican.

A Frida y las otras camadas las habíamos visto justo así o durante ceremonias y presentaciones, cosa que nos dejó marcados a tal grado que la misma estatua de Frida las lleva junto con los goggles.