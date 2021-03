Pfizer anuncia que su vacuna contra el COVID es 100 % eficaz en menores de edad

La farmacéutica Pfizer dio a conocer este 31 de marzo que su vacuna es 100 % segura y eficaz en menores de edad. Sí, indicaron que su fármaco contra el COVID funciona en niñas y niños de 12 a 15 años, por lo que esperan que las autoridades de Estados Unidos autoricen su uso de emergencia, pues comprobaron que genera anticuerpos en los adolescentes.

Así es; esperan que su fármaco pueda comenzar a administrarse en niñas y niños de estas edades antes de que inicie el siguiente ciclo escolar, según comentó Albert Bourla, presidente y director ejecutivo de la compañía en un comunicado. Cabe recordar que la vacuna de Pfizer ya tiene autorización para utilizarse en personas mayores de 16 años en Estados Unidos.

Pfizer realizó un ensayo en dos mil 260 menores de entre 12 y 15 años de edad, en el cual se presentaron 18 casos de COVID en el grupo que recibió solamente un placebo; mientras que en el grupo al cual se le aplicó la vacuna, no se presentó ningún contagio, por lo que llegaron a la conclusión de que su fármaco era 100 % eficaz.

Por otra parte indicaron que la vacuna fue tolerada, solamente presentándose efectos secundarios similares a los que observaron en personas de 16 a 25 años. Igualmente estudiaron a un grupo de adolescentes para medir el nivel de anticuerpos neutralizantes de coronavirus después de un mes de la segunda dosis y encontraron que era parecido al de los participantes del estudio de 16 a 25 años.

Finalmente, el director de Pfizer aseguró que planean pedir la autorización de emergencia de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos en las próximas semanas, así como de las agencias que regulan el uso de vacunas en todo el mundo, para empezar a vacunar a menores antes del comienzo del próximo año escolar.

