Investigadores encuentran microplásticos en la dieta de los pingüinos de la Antártida

Muy muy malas noticias. Los microplásticos se están convirtiendo en una amenaza para el medio ambiente y así lo confirma un estudio recientemente publicado en la revista Science of Total Environment. Esta investigación revela la presencia de microplásticos en la dieta de los pingüinos de la Antártida.

Básicamente se analizaron excrementos de tres especies de pingüinos de la Antártida y los resultados no son tan buenos.

Microplásticos en la dieta de los pingüinos

Los investigadores seleccionaron a tres especies de pingüinos presentes en la Antártida: Adelia (Pygoscelis adeliae), barbijo (Pygoscelis antarcticus) y pingüinos papúa (Pygoscelis papua).

Se recolectaron muestras de excrementos de colonias reproductoras durante 7 temporadas entre 2006 y 2016 ¿Qué encontraron?

Los resultados muestran que el krill antártico contribuye entre el 85, 66 y 54% respectivamente de la dieta de estas especies de pingüinos, pero también se encontraron microplásticos en el 15, 28 y 29% de las heces del Adelia, barbijo y pingüino papúa.

Desafortunadamente de todas las partículas de heces extraídas, el 35% se identificaron como microplásticos, en particular poliestireno en el 80% de los casos y poliéster en el 10%. Además, se identificaron fibras de celulosa en el 55% de las muestras.

Debido a que se encontró una frecuencia similar de partículas en todas las colonias analizadas, se dedujo que no hay una fuente puntual particular de contaminación en el Mar de Escocia ni en la Península Antártica, lo que lo hace aún peor.

Esto significa que la contaminación por microplásticos en el mar es generalizada.

“Se necesita más investigación para comprender mejor la dinámica espacio-temporal, el destino y el efecto de los microplásticos en estos ecosistemas, y mejorar las políticas de contaminación plástica en la Antártida”, se lee en el comunicado.

De acuerdo con Andrés Barbosa, científica del Museo Nacional de Ciencias Naturales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, estos contaminantes llegan a los mares y océanos principalmente a través de la basura y los desechos originados por actividades humanas.

Debido a que no hay muchos humanos en esta parte del planeta, se esperaba que no hubiera mucha contaminación, pero no fue así. Las partículas llegan hasta esa zona gracias a las estaciones de investigación, los barcos pesqueros, turísticos, así como las corrientes marinas.

En el estudio participaron investigadores de Portugal, Reino Unido y España.