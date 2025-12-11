Lo que necesitas saber: El trámite de las placas conmemorativas será únicamente en línea y solo estará disponible para automovilistas.

¿Se imaginan tener unas placas conmemorativas por el Mundial 2026? Pues no tienen que imaginarlo, Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, anunció que desde enero del 2026, todos los automovilistas van a poder tramitar sus placas vehiculares conmemorativas.

Eso sí, hay que decir que no son obligatorias ni tampoco representan una especie de reemplacamiento. Únicamente se trata de una edición especial, así que, no pasa nada si no están interesados en tenerlas.

Digamos que van totalmente dirigidas a los aficionados del futbol que andan (andamos), contando los días para que arranque la Copa del Mundo.

Fotografía fifa.com

¿Cuánto cuestan las placas conmemorativas por el Mundial 2026?

De acuerdo con Juan Pablo de Botton, Secretario de Finanzas de la CDMX, las placas conmemorativas van a tener un costo total de $1,500, incluye el cobro por baja y alta.

“Para la gente de la Ciudad de México, también incluirá el costo de derecho de la baja, es decir, no vamos a cobrar la baja y luego la alta. Ya toda la placa completa va a costar mil 500 pesos”. Explicó el Secretario.

Si quieren tener su placas especiales, deben ser de los primeros en hacer el trámite, porque solo se pondrán a la venta un total de 60 mil placas. Dependiendo de la demanda que tengan, el gobierno podría sacar más ejemplares.

¿Cómo tramitar la placa conmemorativa del Mundial 2026?

Bueno, aquellos interesados en tener su placa conmemorativa van a poder hacer su trámite en enero del 2026. La buena noticia es que, será en línea por lo que no van a tener que andar sufriendo con las filas. Una vez que realicen el trámite, lo siguiente será recogerlas en la fecha que se les indique.

La mala es que, únicamente estarán disponibles para los automovilistas y no para las motocicletas.

“El trámite será sencillo, se podrá gestionar en línea desde enero y recoger a partir de febrero, sin procesos complicados ni esperas largas”. Dijo Clara.

Aquellos que vayan a realizar el emplacamiento por primera vez, tendrán la oportunidad de elegir entre la placa normal y la conmemorativa, ambas tienen validez oficial.

Fotografía fifa.com

¿Si soy de otro estado puedo tramitar la placa conmemorativa? Sí, si son de otro estado también van a poder hacer el tramite, la única condición es estar al corriente con sus pagos sin tener ningún tipo de adeudo.

Todavía no habilitan el sitio para realizar el trámite, pero en cuanto lo hagan, se los vamos a dejar por acá.