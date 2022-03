¿No estamos solos? Van más de 5 mil planetas descubiertos más allá del Sistema Solar

Hasta noviembre del año pasado, el equipo de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) que se dedica a buscar planetas y vida más allá de nuestro Sistema Solar reportaba 4 mil 551 planetas descubiertos. Pero recientemente, a unos meses de este reporte, ya son 5 mil 005 planetas detectados.

Fue el 21 de marzo cuando el equipo de científicos confirmó una nueva tanda de 65 exoplaneta detectados, con lo que hasta el momento, luego de 30 años de investigación, ya son poquito más de 5 mil planetas.

Para poder dimensional la cantidad de planetas encontrados, la NASA asignó una nota musical a cada uno de los planetas encontrados en un periodo de 30 años de investigación. Mientras más baja es la nota más larga es la órbita de dicho cuerpo.

Exploration and discovery help us understand our place in the universe and how we got here. But what could that sound like? Here musical notes represent each of the 5,005 exoplanets we’ve discovered so far. https://t.co/VJsYL3e4G8 pic.twitter.com/vZsdbLJ4ZA

— NASA Exoplanets (@NASAExoplanets) March 21, 2022