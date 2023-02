No bueno, y se supone que son ellos quienes están para cuidar a la ciudadanía… nomás imagínate. Un policía de Puebla fue duramente criticado y se espera una sanción después de llamar ofensivamente ‘maricón’ a un joven sólo por negarse a una revisión.

Un policía de Puebla llamó maricón a un joven/Foto ilustrativa: SSC Puebla

Pasa que el joven no veía razón alguna para ser revisado, ya que únicamente iba caminando y ocupándose de lo suyo cuando al menos tres uniformados lo pararon. Le exigían que les prestara sus cosas y se dejara revisar, pero él se negó rotundamente.

Se molestó el policía y terminó llamándolo maricón

Fue justo eso lo que hizo molestar a un policía, uno que asegura ser abogado. Este señor le dijo que sí había un argumento jurídico para detenerlo y revisarlo, quesque una “inspección de prevención” y dizque “apegada a derecho”.

Un policía de Puebla llamó maricón a un joven/Foto ilustrativa: SSC Puebla

Pero como el joven nomás no se dejó apantallar por sus supuestos argumentos, vino entonces el insulto homofóbico del policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla.

El uniformado comenzó a decirle que no entendía por qué el miedo a ser revisado (ya sabes, el típico “el que nada debe, nada teme”), pero el joven le dice que no era por miedo, simplemente conoce sus derechos.

Un policía de Puebla llamó maricón a un joven/Foto ilustrativa: SSC Puebla

Y de la SSC de Puebla ni sus luces

El policía de la SSC de Puebla respondió entonces “a mí se me hace que eres maricón” (¡de no creerse!). Y todavía se indignó ante la sorpresa del joven, ya que le pide con voz molesta que no lo señale.

Pasan y pasan las horas desde que el video se difundió y la SSC de Puebla no ha emitido algún comunicado ni nada sobre la actitud del policía.