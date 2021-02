¿Por qué arrestaron a una abuelita en Rusia por ser testigo de Jehová?

Se dio a conocer en Rusia que por primera vez un tribunal en el sur de Siberia condenó a una abuelita por ser testigo de Jehová. Sí, este grupo religioso indicó que a esta mujer de 69 años la sentenciaron a prisión como parte de una campaña en contra de sus miembros.

De acuerdo con The Moscow Times, el tribunal de la capital regional de la república de Jakasia, Abakan, sentenció a prisión a la abuelita Valentina Baranovskaya, de 69 años, y a su hijo Roman Baranovsky, por seguir realizando actividades religiosas a pesar de la prohibición de 2017 de la Corte Suprema de Rusia sobre los testigos de Jehová, a quienes consideran “extremistas”.

Por esta razón, esta mujer de la tercer edad fue condenada a dos años de prisión, luego de que la declararan culpable las autoridades rusas por los cargos penales de participación en una organización prohibida.

Pro su parte, la organización local de los testigos de Jehová señalaron al medio ruso que el caso comenzó por las grabaciones de unas conversaciones entre creyentes, lo cual terminó en una redada en abril de 2019 en la casa de la abuelita. Después, en 2020, médicos diagnosticaron a la mujer con un infarto cerebral o accidente cerebrovascular isquémico.

“No hay declaraciones extremistas en sus conversaciones. No hay víctimas en el caso”, agregó el grupo religioso en un comunicado.

Según información de The Moscow News, los fiscales estatales primero solicitaron cinco años de prisión para la mujer y ocho para su hijo, quien terminó recibiendo una condena de seis años de prisión por cargos más graves de organización de un grupo extremista.

Igualmente se dio a conocer que la defensa de la señora Baranovskaya planea apelar la sentencia, que aún no ha entrado en vigor. Al respecto, Yaroslav Sivulsky, representante de la Asociación Europea de Testigos de Jehová, dijo que la sentencia a esta mujer y a su hijo “lleva la represión contra los testigos de Jehová a un nuevo nivel”.

Mientras tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos condenó a principios de este mes la represión de Rusia contra los testigos de Jehová “en los términos más enérgicos”.

Commissioner @USCIRF_Bauer: “Today Valentina Baranovskaya, an elderly woman in poor health, became the first female #JehovahsWitness sentenced to prison in #Russia. This marks a new low in Russia’s brutal campaign against religious freedom.” https://t.co/6nM3csltDW

— USCIRF (@USCIRF) February 24, 2021