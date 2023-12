Lo que necesitas saber: Si de pronto me agarra un sismo en un edificio algo ¿dónde me tengo que poner? Estas y otras preguntas cuando aparece un sismo.

Estás en la tranquilidad de la vida, de pronto escuchas la alerta sísmica y corres más rápido que un maratonista. Dependiendo de la zona en la que estés en ese momento pasan por tu cabeza muchas preguntas.

Desde ¿qué pasa si estoy en un edificio muy alto? ¿dónde me resguardo? ¿subo o bajo? ¿por qué la alerta sísmica sonó cuando ya estaba temblando?

Sismo de 5.8 preliminar que sacudió CDMX // Foto: SASMEX

Es por eso que, con la ayuda de varios expertos, vamos a intentar responder las preguntas más frecuentes y estar preparados para cualquier cosa.

¿Dónde me pongo si estoy en un edificio alto y tiembla?

Si un día un sismo te agarra en un edificio muy alto y estás en un piso muy arriba, lo primero que debes saber es que ya no es recomendable evacuar en ese momento porque no te daría tiempo.

Dependiendo de la distancia del epicentro, el movimiento te agarraría en las escaleras, porque los elevadores no se pueden usar durante un sismo. Y si el movimiento del temblor es fuerte, entonces habría peligro de que te caigas o que te caiga algo en la cabeza.

Podríamos decir que las columnas de carga son zonas seguras para ubicarte porque son las que soportan la estructura. De igual forma, cerca de los cubos de los elevadores ya que es donde generalmente están los muros de concreto.

Así lo explica el maestro Alan Sánchez Pulido, docente del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana.

Si no sabes dónde están las columnas o los sitios seguros generalmente en los edificios altos hay brigadistas por piso que te van a guiar. Mantén la calma, aléjate de los objetos que te puedan caer en la cabeza y espera a que debe de temblar.

Video desde Piso 51 en Torre Mayor.

Las aceleraciones corresponden a un sismo de intensidad moderado a pesar de estar a decenas de metros de altura y con sistema hidráulico.

Protocolos perfectamente ejecutados en este inmueble al momento de la alerta sísmica en este inmueble. pic.twitter.com/awD2fJOQXY — SkyAlert (@SkyAlertMx) December 7, 2023

Posteriormente sí vas a tener que evacuar para que el edificio sea inspeccionado y revisen si hay daño estructural.

Uno podría pensar: bueno si estoy muy alto, es mejor subir por si el edificio se cae, me rescatarían con más facilidad. Pero el ingeniero explica que ese ya es un escenario super extremo.

El maestro explica que cuando se diseñan las estructuras se piensa en que tengan cierto comportamiento ante movimientos como los sismos. Si durante el sismo sufrió algún daño estructural importante, es probable que en una réplica no resista.

Por eso hay que evacuar cuando sea el momento oportuno. Claro, esto no aplica en todos los edificios porque hay algunos muy viejos o que fueron construidos mal.

¿Por qué la alerta sísmica sonó cuando ya estaba temblando?

En redes sociales nos hemos encontrado con muchas dudas y quejas sobre si la alerta sísmica no sirve porque sonó cuando ya estaba temblando. O incluso hay ocasiones en que suena después de que ya se está sintiendo el temblor.

Y no, en realidad no tiene que ver con que la alerta sísmica no funcione, sino con la localización del epicentro y la profundidad.

Por ejemplo, si el epicentro es en la Ciudad de México, debajo de nuestros pies, no tenemos tiempo de ventaja. No se activa la alerta sísmica porque no hay margen para alertar, tiembla y al mismo tiempo lo sentimos.

La alerta sísmica brilló por su ausencia en el sismo de 5.2 que se sintió en CDMX / Foto: Cuartoscuro

Pero si el sismo ocurre en Puebla, como el de este 7 de diciembre, el movimiento tarda varios segundos en viajar hasta la CDMX. La alerta sísmica se enciende cuando los sensores detectan el movimiento y envían la señal para activar el sonido en la ciudad.

El tiempo de ventaja para evacuar dependerá de la distancia del epicentro. Hace un tiempo visitamos el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico para que nos explicaran cómo funciona el proceso.

¿Qué hago si me agarra un sismo en el Metro?

Si el sismo ocurre mientras te encuentras en una estación, lo primero que debes hacer es mantener la calma: evita correr, empujar o gritar.En caso de que estés en el andén, repliégate contra la pared y nunca rebases la línea amarilla.

Si estas al interior del tren entre estaciones, no salgas corriendo. Mantén las puertas cerradas hasta que aparezca personal del Metro. Es importante que por ninguna razón bajes a las vías o a los túneles del tren a menos que así te lo pidan.

No enciendas cerillos o encendedores tratando de iluminar, los andenes cuentan con luces de emergencia y, si está en tus posibilidades, ayuda a las personas que lo requieran.

Fuente: Metro CDMX

Fuente: CDMX

¿Qué pasa si sonó la alerta sísmica y no sonaron los postes cerca de mi casa?

Es importante que le pongas mucha atención, podría ser por ejemplo durante un simulacro.

Si notas que el poste cerca de tu casa o tu oficina no sonó, es importante reportarlo para que lo reparen y esté preparado para un sismo, sea cual sea su intensidad.

Durante un sismo o un simulacro puedes reportar que no sirve el altavoz de la alerta sísmica en redes sociales o vía telefónica. Por teléfono puedes hablarle a Locatel (5556581111), puedes hacertlo también en el 911 o en el *0311. En redes sociales, puedes hacerlo directamente en el Twitter o en el Facebook del C5 (@C5_CDMX).

Foto: Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y P

Solo tienes que tener a la mano el ID del poste, así como la ubicación exacta (la calle, esquina más cercana y colonia).

