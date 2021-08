Comité Pulitzer entrega mención y 100 mil dólares para ayudar a periodistas en Afganistán

Con el regreso del régimen Talibán a Afganistán y la salida de Estados Unidos, los periodistas están en un riesgo muy alto. Tanto los comunicadores afganos como los miles de corresponsales que aún están en espera de ser evacuados y sus familias.

En este contexto, la junta del Premio Pulitzer emitió una mención especial para honrar a las mujeres y hombres que se han dedicado a crear y apoyar el periodismo a costa de su propia vida. Pero no se queda solo en el reconocimiento, la mención va acompañada de 100 mil dólares, dinero que será administrado por el Comité para la Protección de los Periodistas con sede en Nueva York.

“Desde el personal y los corresponsales independientes, hasta los intérpretes y los conductores y anfitriones, los valientes residentes afganos ayudaron a producir imágenes e historias ganadoras y dignas de un Pulitzer que han contribuido a una comprensión más amplia de circunstancias profundamente trágicas y complicadas“, se lee en el comunicado del Pulitzer.

The Pulitzer Prize Board has issued a special citation to honor and assist Afghanistan journalism workers. The citation “comes with a $100,000 grant to be administered by @pressfreedom for the emergency relief of such individuals and their families.” https://t.co/ASzXZSXdas

— The Pulitzer Prizes (@PulitzerPrizes) August 27, 2021