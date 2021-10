En prisión preventiva el gasero que roció gas a policías, podría ser procesado por tentativa de homicidio

Quizás “se le hizo fácil”, al calor de las protestas, echar gas sobre los policías. Ahora, por “eso”, el sujeto detenido durante las manifestaciones de gaseros del pasado lunes 11 de octubre podría pasar un buen rato en prisión.

Uno de los gaseros que salieron a protestar hace unos días en las calles de la CDMX podría ser vinculado a proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa. El sujeto identificado como Guillermo “N” por ahora se encuentra en prisión preventiva, como medida cautelar.

De acuerdo con lo imputado en la audiencia inicial, el gasero habría abierto la llave de una de las pipas usadas en las protestas del pasado lunes 11. Guillermo “N” habría rociado a elementos de seguridad con gas y, además, amagado con prenderles fuego.

Lo anterior, hecho al calor de los jaloneos reportados en la manifestación de gaseros (la cual fue acompañada de un paro indefinido de labores), le valió al susodicho ser detenido y, ahora, muy cerca de ser vinculado a proceso.

Según reportan diversos medios, Guillermo “N” participó en las protestas realizadas en la Colonia del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, en la CDMX. El asunto de la manguera de la pipa lo habría hecho al momento que los policías buscaban que fueran retirados los vehículos utilizados para obstruir la vía pública.

A Guillermo “N” se le hizo fácil abrirle a la llave de una de las pipas y con el gas intentar que los agentes retrocedieran. Eso los polis lo vieron muy pasado de lanza y, a pesar de estar rociados, lograron la detención del sujeto.

En la audiencia, la defensa del gasero no argumentó algo para la liberación de su cliente. Sin embargo, sí pidió que todavía no quede definida la situación legal. De acuerdo con Proceso, será en la siguiente audiencia donde se prevé vincularlo a proceso (o no).

Bronca de los gaseros todavía está en “veremos”

El martes 12, el Gremio Gasero Nacional anunció un paro indefinido de labores y convocó a sus agremiados a unirse, ya que, aunque las autoridades aseguran que se está atendiendo el caso, ellos dicen que nadie se ha acercado para entablar negociaciones.

“Continuaremos activos hasta que se tenga una solución contundente por parte de las entidades correspondientes”, advirtieron los gaseros en un comunicado difundido en redes. “Quedamos a la espera de un resultado favorable para poder continuar con nuestras actividades con normalidad”.

AMLO asegura que, en lo que se resuelve el paro, no habrá desabasto de gas… el tema de distribución será cubierto con el Gas del Bienestar.