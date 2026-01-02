Lo que necesitas saber: Manuel Bartlett, que tiene tantas polémicas como años en la política, tendría un nuevo libramiento del Arco Norte de Puebla en su honor.

Uno no quiere andar burlándose, pero todos los chistes de caídas del sistema nos los dejaron botando en el área. Y es que ahora resulta que, en Puebla, quieren bautizar un nuevo libramiento del Arco Norte con el nombre de Manuel Bartlett.

Y todo es propuesta del gobernador Alejandro Armenta que, anticipando la rechifla del respetable, dijo que apenas lo iba a “someter a consideración”.

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla

Nuevo libramiento Arco Norte con el nombre de Manuel Bartlett

Uno diría que con todo el historial de robos en el Arco Norte, el nombre de Manuel Bartlett le queda como anillo al dedo. Sin embargo, esa no es la razón por la que quieren bautizar así el nuevo libramiento.

“Es un luchador social que acompañó a nuestro expresidente, Andrés Manuel López Obrador, en la lucha por la democracia en México”, aseguró Alejandro Armenta, el gobernador de Puebla, en una conferencia de prensa donde anunciaron los proyectos de infraestructura.

“Tuvo una visión con el proyecto Angelópolis”, recalcó el mandatario estatal.

Y es que recordemos que, entre tantas gracias de su carrera política, Manuel Bartlett también fue Gobernador de Puebla entre 1993 y 1999.

Manuel Bartlett, cuando estaba frente a la CFE en 2022 // Foto: GobiernoMX

Fue en una época después de su presunta relación con la desaparición de Enrique Camarena, después de ser el de Gobernación con Miguel de la Madrid —cuando se le cayó el sistema en las elecciones de 1988—, después de formar parte del gabinete de Salinas de Gortari y varios años antes de ser director de la CFE con AMLO.

“No es 28”, hasta Armenta sabía que estaba raro

Es que hasta Armenta, el gobernador de Puebla, sabía que esta noticia iba a desatar muchas opiniones.

Antes de aventar su propuesta que el nuevo libramiento del Arco Norte se llame Manuel Bartlett, tuvo que recordar que no era Día de los Inocentes. “No es 28, pero la voy a soltar a ver qué nos dicen”, comentó.

“Tiene temas, pero nosotros nos quedamos con la última parte”: Sheinbaum

Al menos para Claudia Sheinbaum esta propuesta en el Arco Norte no suena tan descabellada y es que la presidenta está dispuesta a olvidar la historia de Bartlett solo porque ahora es de su parti… digo, por sus últimos años en el servicio público.

“Tiene temas en su vida”, admitió la presidenta, haciendo referencia al fraude de 1988 o sus enredos con la desaparición de Kiki Camarena. “Pero nosotros nos quedamos con la última parte: la defensa patriótica del sector energético”.