Parece increíble pensar que por estas fechas el virus del SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19, comenzaba a llegar a varios países del continente Americano y de otras partes del mundo. En ese momento pocos nos imaginamos los estragos económicos y la cantidad de pérdidas humanas que el virus originado en Wuhan, China, dejaría a su paso.

Y a casi un año de vivir la peor pandemia que la humanidad ha enfrentado en el último siglo, es inevitable hacer un recuento de todo lo que el COVID-19 ha provocado en 12 meses. Sobre todo en naciones como Estados Unidos, la cual lidera los rankings de mayor número de contagios y mortalidad en todo el planeta.

Para nadie es sorpresa saber que el país vecino ha sido el más afectado ante el coronavirus. De acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos contabiliza 28 millones 092 mil 318 casos acumulados y 498 mil 0003 muertes por COVID-19; casi medio millón de vidas se han perdido por la emergencia sanitaria en los últimos 12 meses.

Para recordar a todas esas vidas humanas perdidas durante la pandemia, que son más que una cifra en las estadísticas, el diario The New York Times decidió hacer una brutal portada para dimensionar el avance de la pandemia en Estados Unidos durante el último año y también, recordar cada alma que hoy ha dejado un hueco en el mundo por culpa del virus.

Hablamos de la portada de este domingo 21 de febrero en donde el diario colocó un rectángulo negro conformado por tonalidades negras y grises. Uno que en realidad está conformado por medio millón de puntos dibujados que representan cada muerte registrada por COVID-19 en Estados Unidos, y el cual también muestra el rápido avance de la pandemia.

A diferencia de su portada del 24 de mayo de 2020 en donde se escribieron los nombres de mil personas fallecidas por coronavirus –en ese entonces tan sólo el 1% de las 100 mil víctimas que la enfermedad contabilizaba en territorio estadounidense–, el New York Times ahora decidió emplear puntos para dimensionar cómo la mortalidad por COVID-19 llegó a niveles impensables.

The front page of The New York Times for Feb. 21, 2021, as the U.S. nears 500,000 dead from Covid-19. Each dot represents a life lost. pic.twitter.com/YAAEvQIszZ

La portada, creada por los editores gráficos del diario, Lazaro Gamio y Lauren Leatherby, ya tenía una versión similar que fue posteada en la versión web del diario hace un par de semanas, cuando EU alcanzó los 425 mil decesos por coronavirus. Ahora llega a la edición impresa para hacer un recuento de los daños a un año de la emergencia sanitaria.

“Un efecto dominó de las pérdidas: las muertes por COVID en EU se acercan a las 500 mil”, escribe el diario en su edición digital donde enfatizan los espacios vacíos en ciudades, pueblos, restaurantes, hogares y corazones que la ausencia de las víctimas ha dejado en Estados Unidos.

“Aproximadamente un año desde la primera muerte conocida por el coronavirus en los Estados Unidos, se acerca un número insondable. Ningún otro país ha contado tantas muertes en la pandemia, y cada pérdida ha dejado un número incalculable de dolientes”, indica el texto firmado por la periodista Julie Bosman, quien enfatiza el daño que ha causado el coronavirus.

“Más estadounidenses han muerto a causa de la COVID-19 que en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam juntas”, indica Bosman, quien continúa con palabras llenas de esperanza. “El hito llega en un momento esperanzador: los casos de nuevos virus han disminuido drásticamente, las muertes se están desacelerando y las vacunas se administran de manera constante”.

An unfathomable toll is nearing in the U.S. — the loss of half a million people to the coronavirus.

Each death has left untold numbers of mourners. And each death has left an empty space in communities across America. https://t.co/CjQ4G3Qntb

— The New York Times (@nytimes) February 21, 2021