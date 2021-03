“Soy espejo y me reflejo”: Putin le pide a Biden que se mire a sí mismo tras llamarlo asesino

Obvio no se iba a quedar con los brazos cruzados y ahora Vladimir Putin, presidente de Rusia, invitó al mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, que vaya, se pare frente a un espejo y se mire. Sí, esto después de que el estadounidense afirmara que su homólogo era un asesino durante una entrevista.

Este jueves, Vladimir Putin invitó a Joe Biden a “mirarse en el espejo”, luego de que éste lo llamara asesino durante una entrevista en televisión. De hecho, el presidente ruso remató diciendo que las personas “siempre proyectan en otros lo que piensa de sí mismas”.

“Ha habido eventos difíciles, dramáticos y sangrientos en la historia de los dos países. Pero cuando nos acercamos a otra persona, cuando hablamos de otros estados y otros pueblos, siempre nos estamos mirando en un espejo“, dijo el mandatario e insistió en que “siempre nos vemos a nosotros mismos ahí”.

Luego de que el presidente estadounidense hiciera polémicos comentarios por informes de inteligencia que afirman que el gobierno de Rusia intervino en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre a favor de Donald Trump; Putin, además de pedirle a Biden que se mirara en un espejo, le deseó buena salud.

“Las declaraciones de mi homólogo estadounidense me atañen personalmente. ¿Qué podría contestarle? Le diría: ¡mantente sano!”, pero no, agregó que no lo decía irónicamente ni en broma (¿guiño, guiño?).

Aunque lo que sí dijo seriamente, fue que la administración estadounidense tendrá que tomar en cuenta los intereses de Rusia, aunque no lo quieran: “Estados Unidos y su Gobierno, en general, tienden a buscar cierta relación con nosotros, pero solo en áreas que favorezcan su interés y solo bajo sus condiciones”, comentó al respecto.

Vladimir Putin invitó a Joe Biden a mirarse en un espejo luego de que durante una entrevista el mandatario de Estados Unidos afirmara que su homólogo ruso era un asesino.

EXCLUSIVE: President Biden tells @gstephanopoulos that Russian President Vladimir Putin is a “killer” and would “pay a price” for interfering in U.S. elections. https://t.co/2IMyklDlgr

— ABC News (@ABC) March 17, 2021