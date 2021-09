¿Qué sí y qué no pasó en el caso de Rix? 5 puntos para entenderle al procedimiento abreviado

Ayer, 8 de septiembre, nos enteramos que el youtuber Ricardo González, mejor conocido como Rix, se declaró culpable del delito de violación equiparada en grado de tentativa en contra de la creadora de contenido Nath Campos, después de acceder a un procedimiento abreviado, una de las formas que contemplan los códigos penales, en el Sistema Penal Acusatorio, para terminar de manera anticipada un proceso penal.

A partir de ello un juez de control lo sentenció a 3 años y dos meses de prisión, además del pago de la reparación del daño para la víctima. Horas después se informó que el youtuber salió de prisión tras el pago de una multa de 30 mil pesos y la ira generalizada arrancó.

Algunos medios y usuarios afirmaron que el dinero fue una fianza, que el dinero era lo que le iban a dar a Nath por el delito, que el juez había dado su mano a torcer para dejarlo salir o que incluso todo esto había sido una falla del sistema de justicia.

El asunto, en general, es un poco más complejo que eso.

Para entender un poco de lo que pasó nos echamos un cafecito con Leslie Jiménez, quien es coordinadora de proyectos en la organización Impunidad Cero y es maestra en Derecho Penal Acusatorio.

Vámonos por partes…

¿Qué es eso del Procedimiento Abreviado?

A nivel nacional el Procedimiento Abreviado está contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. A grandes rasgos es la posibilidad que tiene la persona imputada de un delito para aceptar su responsabilidad ante un juez de control a partir de los datos de prueba que existen en la carpeta de investigación y con eso finalizar el proceso.

Esto le da ciertos beneficios al imputado, por ejemplo, que la sentencia condenatoria en su contra sea menor y, en algunos casos en específico, que pueda llevar el proceso en libertad.

Esto solo podrá ser solicitado por la defensa del imputado (aunque en teoría tendría que ser el MP) una vez de ocurra la vinculación a proceso y hasta antes del auto de apertura al juicio oral. El procedimiento abreviado implica que el caso no llegue a juicio pero sin dejar al acusado impune.

Leslie nos explica que el sistema penal acusatorio tiene tres objetivos principales para presentar diversas salidas ante la comisión de un delito, además de una pena en prisión.

Que el delito no quede impune

Que la víctima no quede desprotegida

El esclarecimiento de la verdad

¿Cómo se pide este procedimiento? En primer lugar la defensa del imputado, en este caso Rix, lo solicita. El Ministerio Público tiene que hacer un análisis de la carpeta y a partir de ello lo autorizan, o no.

Si es aprobada, solicita una audiencia notificada a todas las partes (la defensa, el MP, el imputado, la víctima y asesoría jurídica). A partir de la verificación de la información de antecedentes se ofrece la pena reducida y el cumplimiento de las medidas de protección para la víctima.

En la audiencia se debe verificar que el imputado sabe del alcance del procedimiento abreviado (es decir que renuncia al juicio oral) y que la víctima sabe sobre la reparación del daño (y si no hay oposición). Después el juez leerá la acusación y sancionará, en el caso de Rix, con tres años y dos meses de prisión, además de oficializar la reparación del daño, la multa, etc.

Todo esta es chamba del juez de control.

Ahora, Rix no estaba en prisión por ser culpable tras su detención, todo el tiempo que permaneció privado de su libertad fue por una medida preventiva porque el delito así lo ameritaba mientras la investigación se llevaba a cabo.

¿Entonces por qué salió de prisión? ¿Pagó fianza o fue mordida?

Ninguna. Los 30 mil pesos de los que hablan en redes sociales no son fianza (la fianza ya no existe), no es el dinero que le van a dar a Nath, a Nath “no le llegaron al precio” con 30 mil pesos, ese no es el precio de la justicia ni nada por el estilo.

En el capítulo VII sobre sustitución de penas del Código de Procedimientos Penales de la Ciudad de México, el artículo 84 refiere que el juez puede sustituir la pena de prisión por la condena en libertad o semilibertad cuando la sentencia condenatoria no exceda los cinco años.

Es decir, una vez que el juez de control sentenció y el tiempo en prisión es menor de 5 años, el ahora responsable podrá llevar su proceso en libertad. Pero esto viene con una multa, que será en razón de un día de multa por un día de prisión de acuerdo a las posibilidades económicas del sentenciado.

Como la sentencia de Rix fue de 3 años y dos meses, pudo llevar su sentencia en libertad con el pago de la una multa, los famosos 30 mil pesos. Pero ese dinero es independiente del pago por la reparación del daño, cantidad que no se dio a conocer, pero que la abogada de Nath Campos explicó se destinará a asociaciones que apoyen a las mujeres.

Eso no significa que con eso Rix ya es libre de culpas, que la libró y que ya ahí quedó el asunto. El juez de control, además de la multa, ordenó que se mantenga alejado de la víctima por completo (de su casa y trabajo), además de que quedará registrado en el Registro Público de Agresores Sexuales de la Ciudad de México, un sistema que contiene los registros de personas sentenciadas por un juez penal tras la comisión de un delito de naturaleza sexual (feminicidio, violación, turismo sexual, trata de personas y violación, abuso sexual y acoso sexual cometido a menores de 12 años).

Ahora, llegado este punto Leslie Jiménez nos hace incapié en un asunto. Existe una idea generalizada de que justicia es igual a prisión, cuando en realidad hay muchas formas que contempla la ley para reparar el daño a la o las víctimas. En este caso fue económica pero la sanción en sí da cumplimiento a la verdad.

Por ejemplo, en algunos casos al imputado se le ordena capacitación y rehabilitación en relación a la violencia de género, situación que se acerca más a la reinserción que 3 mil años en prisión.

¿Y al señalar a Nath por la resolución del caso, no estamos cayendo en la revictimización?

Sí. Ojo aquí porque podemos caer en revictimizar a la víctima. La victimización ocurre al cometerse el delito, una primera revictimización ocurre por el Estado al no creerle, al no proceder con la denuncia, al cuestionar su sexualidad, hábitos, forma de vestir, etc.. Sin embargo una segunda revictimización llega con los medios de comunicación y la comunidad en general que la señala, en este caso, por la resolución de su caso.

Durante la conferencia de prensa, la creadora de contenido explicó que estaba muy contenta por el apoyo que recibió durante el proceso, que estaba consciente de que esto no siempre termina así para todas las víctimas y que su satisfacción está en la validación emocional de lo que le ocurrió y de que se llegó a la verdad.

Por medio de sus redes sociales, la activista Alessandra Rojo de la Vega, quien acompañó en el proceso, felicitó a Campos por haber hecho la denuncia, por alzar la voz y por ser el ejemplo para muchas otras mujeres para denunciar cuando estén listas.

Gracias a ti por estar 💜💚. https://t.co/XsSV7iCvVf — NATH CAMPOS 🌞 (@nathcampost) September 8, 2021

Leslie nos explica que desinformar o malinformar sobre lo que pasó en el caso, además de revictimizar, contribuye a crear una idea de que denunciar no sirve para nada.

“Sí, el sistema penal es un sistema misógino, es un sistema clasista y es un sistema racista pero también es importante señalar que los mecanismos que esta persona tuvo o que pudo acceder son mecanismos que todos, todas y todes tienen derecho a acceder si tienen una representación jurídica técnica y adecuada“, explica Leslie.

¿Y ahora qué sigue para Rix?

Un juez de control fue el encargado de dar la sentencia condenatoria. Ya se dejó claro que él si fue responsable de violación equiparada en grado de tentativa y él mismo lo aceptó a partir de las pruebas en la carpeta de investigación.

Vigilar que se cumpla la sentencia es chamba de un juez de ejecución, quien vigilará que todo se cumpla tal y como dice la condena. No sabemos si el pago económico fue la única reparación del daño para la víctima porque en la conferencia de prensa no se hizo publico, pero lo podrían obligar a tomar cursos de sensibilización, terapia, etc.. Todo lo que sirva para entender de lo que es responsable y qué hacer para que no se repita, una reinserción a la sociedad efectiva.

La prisión no es la única forma de acceder al derecho de justicia

Leslie nos explica que esta idea de que justicia es igual a prisión viene de que en todos los códigos penales los delitos contemplan estas sanciones privativas de la libertad o la multa.

Esto nos deja una idea de que para que haya justicia deben haber prisión, lo que choca con el sistema penal acusatorio que en un inicio no contemplaba la prisión como un final del sistema, sino encontrar otras vías para que al final la víctima tuviese la oportunidad de exigir la reparación del daño.

Además que la persona sentenciada tuviera la oportunidad de no solamente ir a prisión, sino pensar en la idea de la reinserción social, derecho que se contempla en la constitución.

“Al final el sistema no busca tanto que esta persona esté en prisión, sino lo que busca es que se pueda obtener la verdad y a través de la verdad restituir la integridad y dignidad de la víctima que durante el delito, el paso de denunciar y el procedimiento en todo momento se le fue cuestionada. Tiene aspectos positivos en el sentido de poder ver que el sistema está funcionando y se está aplicando y que al final del día vemos que no solamente necesitabamos ver una persona en prisión sino ver que la víctima cuente con estas herramientas para poder apropiarse de lo que le sucedió y dejar de ser una víctima y convertirse en una superviviente del delito“, señala Leslie Jiménez.

La reparación del daño contemplada es un concepto bastante integral, en teoría. Considera el daño físico, el daño emocional, el moral y el proyecto de vida, es decir, que tanto impactó en tu vida la comisión del delito. Por ejemplo, si una persona fallece y era la fuente de manutención de una familia, las afectaciones son mayores.

“No es que le hayan llegado a un precio. Desafortunadamente no hay una forma de cuantificar el valor de la vida de una persona y mucho menos para cuantificar cuánto tu podrías pagar para reparar un daño emocional. Generalmente se considera un dictamen pericial en materia de psicología cuántas terapias puede recibir por el delito en acompañamiento psicológico. Pero no es una cantidad cerrada o única para todos“, explica.

Si quieres que la propia Leslie te explique toooodas las implicaciones del caso, acá te dejamos un en vivo que hizo a través de Instragram.