Abogada de Nath Campos da a conocer que Rix fue condenado a tres años de cárcel

Casi siete meses después de haber sido detenido tras ser acusado del delito de violación, este 8 de septiembre se ha dado a conocer que el youtuber mexicano Ricardo ‘N’, mejor conocido como ‘Rix’, ha sido condenado a tres años y dos meses de prisión. Así lo confirmó la propia Nath Campos.

La conocida influencer, quien en enero de este año denunció públicamente a Rix por haber abusado de ella hace unos años y después de salir de fiesta con unos amigos, realizó una conferencia de prensa en la que dio a conocer la sentencia que las autoridades capitalinas le dieron a Ricardo “N”, quien finalmente aceptó su responsabilidad.

Rix se declaró culpable del delito de violación

De acuerdo con la abogada de Nath Campos, Mónica Peña, el pasado 1 de septiembre Rix se declaró culpable por el delito de violación equiparada en grado de tentativa. “Se le dictó sentencia condenatoria con una pena de prisión de tres años dos meses. Sentencia que ha quedado firme“, indicó la defensa de la también youtuber.

Además de su pena en prisión, Peña detalló que ‘Rix’ deberá pagar la reparación del daño a Nath Campos, quien destinará el dinero en cuestión a asociaciones que se dedican a ayudar a víctimas de violencia. “Cuando una mujer rompe el silencio, inspira a miles de mujeres a hacerlo”, dijo Alessandra Rojo de la Vega, quien acompañó a Nath en todo el proceso legal.

Fue acusado por Nath Campos a principios de 2021

Fue en enero de este año cuando Nath Campos, a través de un video posteado en su canal de YouTube, contó que hace unos años salió de fiesta con unos amigos y bebió de más. Al regresar a su edificio, Rix se ofreció a acompañarla a su departamento y se aprovechó de ella mientras dormía.

“No podía mover los brazos, las piernas, no sé si estaba en shock, muy borracha, no sé qué estaba pasando y hasta la fecha no sé qué pasó con mi cuerpo”, relató la youtuber en su video, donde detalló cómo tuvo que callar lo sucedido durante muchos años con tal de no perder su trabajo y porque ella y Rix tenían amigos en común. De hecho ambos trabajaban con el mismo equipo de management.

Y las autoridades capitalinas lo arrestaron en el pasado mes de febrero

Luego de hacer su denuncia pública, Nath Campos acudió a la Fiscalía de la CDMX para comenzar el proceso contra Rix por el delito de tentativa de violación. Ricardo “N” fue arrestado en febrero pasado y posteriormente un juez determinó que había pruebas suficientes para vincularlo a proceso.

Debido a la gravedad del delito del que se le acusaba, a Rix se le dictó la medida de prisión preventiva oficiosa y desde entonces estuvo recluido en el Reclusorio Oriente, donde aparentemente estará durante más tiempo.

Con información de: Milenio