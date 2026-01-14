Lo que necesitas saber: Las autoridades de la CDMX calificaron lo visto en el Refugio Franciscano como "Uno de los casos más graves de maltrato animal"... sin embargo, ya hubo acuerdos. Uno de ellos, no procesar a ninguno de los encargados del refugio.

Mientras que continúan algunas protestas en los centros que las autoridades han usado para el resguardo de perritos, el gobierno de la CDMX y los encargados del Refugio Franciscano ya tuvieron sus primeras reuniones y, según se informa, han llegado a acuerdos.

Hallazgos en Refugio Franciscano / Foto: @FiscaliaCDMX

Miembros del Refugio Franciscano realizarán censo de perros que se llevaron las autoridades

Por medio de un comunicado, el Refugio Franciscano dio a conocer seis acuerdos a los que ha llegado con el gobierno de la CDMX, esto tras las acciones de “desalojo” del predio en el que se resguardaban más de 900 perros y gatos.

En primera instancia, el gobierno de la CDMX se comprometió a no criminalizar ni ejercer política pública punitiva. Esto quiere decir que ninguna de las carpetas de investigación del caso Refugio Franciscano llevará a la detención de ningún miembro de éste.

“Las investigaciones seguirán sus cauces legales, pero garantizando que el ejercicio de cuidar y rescatar vidas no será motivo de encarcelamiento ni reflejo de una política pública punitiva”.

Refugio Franciscano / Foto: @Ref_Franciscano

Sobre este mismo tema, las autoridades y Refugio Franciscano establecieron que se acatarán las resoluciones judiciales en el juicio civil que inició la Fundación Haghenbeck, la cual reclama la propiedad del predio en el que se ubicaba el refugio.

También se llegó al acuerdo de “fiscalizar” directamente el bienestar de los animales que fueron sacados del Refugio Franciscano… o sea, aplicar un censo de todos los perros que, por ahora, se encuentran en sedes del gobierno (reserva Ajusto, Deportivo Hermanos Galeana y Brigada de Vigilancia Animal.

Refugio Franciscano / Captura de pantalla

Refugio Franciscano pide establecer una política pública con comunidad animalista

Como tercer acuerdo, se garantiza que no habrá un desarrollo inmobiliario en el predio de Cuajimalpa, donde se ubicaba hasta hace unos días el Refugio Franciscano: “no se expedirá, autorizará u otorgará licencia alguna para desarrollar en el inmueble, ni se permitirá iniciar construcción en el mismo”.

También se estableció que se realizarán mesas de trabajo con rescatistas y refugios de animales, con el fin de concretar una política pública sobre el tema y, más importante, llevar a la confirmación de una normatividad para la CDMX.

Refugio Franciscano / Foto: @Ref_Franciscano

“Habrá mesas de trabajo permanentes para conformar, entre todos, una nueva normatividad progresista, adaptada a la realidad de la Ciudad de México y sus habitantes”.

EL Refugio Franciscano aclara que, aunque estos acuerdos representan un avance, no se dejará de protestar si es necesario hacerlo. Esto “es un primer paso, muy importante desde luego, pero no el último.