Lo que necesitas saber: La Corte Suprema tomó esta decisión en respuesta a una queja enviada por la organización For Woman Scotland.

El Tribunal Supremo de Reino Unido determinó por unanimidad que los términos “sexo” y “mujer” incluidos en la Ley de Igualdad ahora sólo se limitan a dos cosas: el primero, al sexo biológico; el segundo, a mujer biológica.

Manifestación en pro de derechos de personas trans / Foto ilustrativa: Cuartoscuro

Ya no se considerará “mujer” a personas con certificado de reconocimiento de género

Lo anterior implica que una mujer trans ya no podrán ser consideradas “mujer”… al menos no en términos legales. Es decir, reduce (por no decir que acaba) los derechos que tenía la comunidad trans, aun cuando sus miembros cuenten con certificados de reconocimiento de género (CGR).

“Siempre hemos apoyado la protección de los espacios de un solo sexo basados ​​en el sexo biológico”, señaló el portavoz del gobierno de Reino Unido al darse a conocer la decisión del Tribunal Supremo.

Corte Suprema de Reino Unido / Foto: @UKSupremeCourt

Batalla legal inició por cuotas de género en Escocia

La autoridad de Reino Unido señaló que la definición legal de “mujer” basada sólo en término de sexo harán que los mencionados espacios sigan protegidos por ley… “y siempre lo estarán por este gobierno”.

De acuerdo con DW, lo decidido por el Tribunal Supremo es en respuesta a una batalla legal iniciada por una organización defensora de mujeres, la cual disputaba la definición legal de “mujer” establecida en Escocia.

La disputa se decidió emprender por las mujeres de For Woman Scotland (FWS) debido a que el gobierno decidió incluir a las personas trans en las cuotas de igualdad para puestos públicos (entre el 50% que se destinaba para mujeres, ya se contemplaba a las personas trans).

Pese a lo decidido por los magistrados, el gobierno de Reino Unido asegura que las personas de la comunidad trans no quedarán desprotegidas… ya que ellas, supuestamente, están “protegidas de la discriminación por reasignación de género”.