Y en Canadá: Renuncian funcionarios que se fueron de vacaciones pese a restricciones de COVID

Aunque no estaban relacionados de manera directa con el diseño y la aplicación de las restricciones sanitarias para contener la propagación del COVID-19 en Canadá, funcionarios de la provincia de Alberta han tenido que presentar su renuncia —un tanto forzada porque su propio jefe, el primer ministro Jason Kenney, se los ha pedido— por irse de vacaciones pese a la alerta emitida por el gobierno para evitar que la ciudadanía salga del país en esta temporada.

Y pues siguen las renuncias de funcionarios en este país. Poco antes de que terminara 2020, el ministro de Finanzas de Ontario, Road Phillips, tuvo que ahuecar el ala luego de irse de vacaciones al Caribe y simular que aún andaba en Canadá.

Albertans have every right to expect that people in positions of public trust be held to a higher standard of conduct during COVID-19.

Over the weekend I have listened to Albertans who are sending a clear message that they want real consequences for these actions.

