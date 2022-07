Al no contar con el apoyo de la unidad que lo llevó al poder, el primer ministro de Italia, Mario Draghi, dijo “pues ya, ¿pa’qué me quedó?” Sin embargo, gracias al presidente Mattarella, el asunto no termina aquí.

Luego de que el Movimiento 5 Estrellas le retiró su apoyo al rechazar votar una moción de confianza, Mario Draghi renunció al cargo de primer ministro. Sin embargo, el presidente Sergio Mattarella inmediatamente se la rechazó. Pese a no contar ya con el apoyo de los 5 Estrellas, tiene la mayoría parlamentaria necesaria para gobernar.

“No acepto la renuncia e invito al primer ministro a presentarse de nuevo ante el parlamento”, señaló Mattarella en comunicado oficial.

La respuesta del presidente Mattarella hace suponer a los analistas políticos que éste “algo” sabe. Quizás tiene la certeza de que próximamente alguna fracción política le dará su apoyo a Mario Draghi y, así, el primer ministro sea respaldado por una nuea coalición de unidad.

El Movimiento 5 Estrellas apoyó a Draghi a su ascenso al poder. Sin embargo, se lo retiró al ver el contenido del decreto con las medidas que presentó para contrarrestar la inflación. Según el movimiento antisistema, dichas medidas van en contra de sus principios.

“Las votaciones de hoy en el Parlamento son muy significativas desde el punto de vista político. La mayoría de unidad nacional que ha apoyado a este gobierno desde su creación ya no está aquí”, señaló Draghi al presentar su renuncia, haciendo recordar que desde el principio él dijo que no continuaría en el cargo si se disolvía la coalición de unidad con la que llegó.

Mario Draghi fue nombrado primer ministro de Italia hace apenas 17 meses y, según especialistas, su renuncia no sólo representaría una crisis política en Italia, sino que se llevaría de corbata a la actualmente inestable Unión Europea… Inestable por, ya saben, aquello del conflicto que se traen con Rusia.

Entre las medidas, además de haber acciones que supuestamente van en favor de las familias, hay la propuesta de construcción de un incinerador de basura para Roma. Según los detractores del proyecto, éste es costoso y altamente contaminante.

“Tenemos que responder al creciente malestar social de forma clara y decisiva. Los irresponsables no somos nosotros, son los que no dan respuesta al país”, señaló Mariolina Castellone, representante de los antisistema en el Parlamento.

La renuncia de Mario Draghi está todavía sobre la mesa. Será el próximo miércoles cuando se confirme (o no). Ese día se presentará ante el Parlamento para explicar las razones por las que deja el cargo.