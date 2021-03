Y en Guadalajara: Repartidor atropella a dos sujetos que lo habían asaltado

A quién no le ha pasado que lo asaltan y, aunque vas y levantas tu denuncia como corresponde, nomás no vuelves a saber nada de los tipos que te robaron. Muy común en México, tristemente, pero un repartidor de Guadalajara no esperó a que las autoridades le hicieran justicia, pues él mismo se encargó de los asaltantes que lo habían atracado.

Los asaltantes robaron a un repartidor y éste los atropelló con su camioneta

La cosa estuvo así… un repartidor, identificado como Víctor, fue a una tienda de conveniencia el pasado viernes 19 de marzo. Pero al salir vino el problema, pues tal como le sucede a muchos mexicanos todos los santos días, tres tipos lo asaltaron con pistola en mano a las afueras de la tienda.

Los tipos se alejaron caminando tranquilamente como si nada, pero jamás se imaginaron que su última víctima no se quedaría tan tranquilo después de que lo despojaron de su celular y otras pertenencias. El hombre subió a la camioneta con la que realiza su trabajo y los siguió.

De acuerdo con videos que circulan en redes sociales (que antes de que vayas a buscarlos, déjanos decirte que están bastante fuertes, la neta), el repartidor les dio alcance en el cruce de la calle Salvador López Chávez y la Avenida Olímpica, en la colonia Atlas, y se les dejó ir con todo. De hecho, se trepó al camellón donde caminaban los tres sujetos con tal de llevárselos con su camioneta.

Los asaltantes terminaron en estado grave tras ser atropellados

El vehículo impactó a dos de los tres asaltantes. Uno de ellos, de hecho, quedó abajo de la camioneta y el otro sufrió lesiones en el cráneo. Según reporta Milenio, ambos fueron trasladados por paramédicos de la Cruz Verde de Guadalajara en estado grave. Otros medios como Guardia Nocturna, reportan que el asaltante que sufrió heridas en el cráneo, murió momentos después.

#AlMomento Dos ladrones fueron atropellados luego de asaltar una tienda de conveniencia sobre los cruces de Olímpica y Río Amacuzac en la colonia Atlas, en el municipio de Guadalajara. De manera preliminar, uno de ellos murió en el sitio Vía: @GNocturnaMX https://t.co/lNKkPjqMC9 — TráficoZMGuadalajara (@Trafico_ZMG) March 19, 2021

El repartidor, naturalmente, terminó también detenido por la Policía de Guadalajara y fue presentado ante las autoridades correspondientes para que determinen su situación legal en los próximos días.

Ni hablar, es una pena que en México mucha gente opte por hacer justicia por propia mano, situación que pasa en todo el país, pues no hace mucho sucedió algo similar en el Estado de México, cuando dos asaltantes terminaron atropellados también tras atracar a cuentahabientes afuera de un banco.