Minuto a minuto: Reportan fuertes explosiones en Kiev, capital de Ucrania

Poco después de las 4 de la mañana de este 25 de febrero (hora local), periodistas que cubren el conflicto con Rusia reportan un par de fuertes explosiones en Kiev.

El periodista Trey Yingst, corresponsal de Fox News, apareció usando un chaleco antibalas y un caso en un enlace para decir que justo en ese momento la capital de Ucrania está bajo ataque.

“Right now the Ukrainian Capital Kyiv is under attack” – @TreyYingst pic.twitter.com/xRLI9u4O25

— Wyatt Dobrovich (@WyattDobrovich) February 25, 2022