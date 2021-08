Reportan nueva explosión cerca del aeropuerto de Kabul luego de que EU advirtiera amenazas

La situación de Afganistán sigue siendo muy grave. Mientras cientos de personas intentan ingresar al aeropuerto de Kabul, la tensión entre Estados Unidos y el Estado Islámico crece, lo que los pone en riesgo de quedar en medio de un atentado o una respuesta americana.

Eso fue justo lo que ocurrió el pasado 26 de agosto. Un atentado suicida puso fin a la vida de al menos 170 personas (13 militares de EE.UU. entre ellos). El grupo terrorista ISIS-K provocó dos explosiones muy cerca de las puertas del aeropuerto de Kabul, justo donde se concentra la mayor cantidad de personas que buscan salir para huir de los talibanes.

Tras aquel atentado, Estados Unidos prometió una respuesta contundente y cumplió. Pero el propio Joe Biden advirtió que el conflicto no había terminado en los más mínimo, pues este sábado señaló que era muy probable un nuevo ataque en los alrededores del aeropuerto de la capital de Afganistán.

“La situación en el territorio (Afganistán) sigue siendo extremadamente peligrosa y la amenaza de ataques terroristas en el aeropuerto sigue siendo alta. Nuestros comandantes me informaron que es muy probable que se produzca un ataque en las próximas 24 a 36 horas. Les ordené que tomaran todas las medidas posibles y ​​me aseguré de que tuvieran todas las autoridades, recursos y planes para proteger a nuestros hombres y mujeres en el terreno”, escribió en un comunicado.

Y aunque no se ha confirmado que el Estado Islámico esté detrás, resulta que no estaba nada equivocado. Este domingo se reporta una nueva explosión muy cerca del aeropuerto de Kabul. El número de víctimas no se ha confirmado, pero la cadena Al Jazeera indica que al menos un niño perdió la vida y tres personas más resultaron heridas.

De acuerdo con el medio oficial RT, la explosión se originó porque un misil impactó contra un edificio residencial en el área de Khaja Baghra. En redes sociales ya comenzaron a circular imágenes tomadas desde lugares cercanos al aeropuerto de Kabul, donde podemos ver la gran columna de humo que se levantó tras la explosión.

The blast heard in Kabul is apparently a missile that hit a residential house in Khajeh Baghra area which is few miles away from the Kabul airport. Both ISIS and Taliban have in the past hit missile in residential areas in and around Kabul.

pic.twitter.com/LOmlsWclWK

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 29, 2021