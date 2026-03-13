Lo que necesitas saber: Argumentan “complejidad de la base probatoria existente” y que no se puede garantizar un juicio justo a los soldados

Israel vuelve a causar indignación por la manera en que despoja de la humanidad a la gente de Palestina. Los cinco soldados acusados de torturar y abusar sexualmente de un prisionero gazatí ya no enfrentan ningún cargo.

Supuestamente les retiran los cargos por la complejidad de probar sus acciones, a pesar de que en su momento se filtró el video de lo que hicieron a medios de comunicación.

Foto ilustrativa: @FDIonline

Israel retira cargos a soldados que violaron a prisionero palestino

La tortura y abuso sexual se dieron en julio de 2024, cuando los cinco elementos de las Fuerzas de Defensa de Israel llevaron a su víctima a un lugar cercado con escudos dentro de la prisión Sde Teiman. Ahí lo golpearon y lo violaron con un cuchillo.

Un médico que lo revisó reportó que llegó en estado crítico a recibir atención. Presentaba traumatismo cerrado en el abdomen y el tórax, costillas fracturadas, y requirió cirugía por perforación rectal.

Los cinco soldados fueron detenidos luego de que se filtrara el video a medios de comunicación, lo cual se dio por intervención de la exfiscal del ejército israelí, Yifat Tomer-Yerushalmi. Ella autorizó su difusión y luego renunció ante las críticas que se le vinieron encima de parte de funcionarios nacionalistas, incluyendo al Primer Ministro, Benjamín Netanyahu.

El nuevo fiscal, Itay Offir, ordenó que se archive el caso y se retiren los cargos ante la “complejidad de la base probatoria existente” (según cita France 24), argumentando que el palestino agredido fue devuelto a Gaza. Incluso habló de que se podía dañar el derecho de los soldados acusados a un juicio justo al transferir ciertos materiales de la investigación.

Foto ilustrativa: @FDIonline

Netanyahu celebra retiro de cargos a soldados de Israel

Ya lo decíamos, nada menos que Benjamín Netanyahu se enojó mucho cuando los cinco soldados fueron arrestados. Públicamente calificó desde el principio el caso como una ofensa al servicio que brindan a Israel.

“Es inaceptable que haya tardado tanto en cerrarse el caso contra los combatientes de las Fuerzas de Defensa de Israel que se enfrentan a los peores enemigos. El Estado de Israel debe perseguir a sus enemigos, no a sus heroicos combatientes”, manifestó ahora que se retiraron los cargos.

El nacionalismo en Israel está muy severo, pues cuando los soldados fueron detenidos, muchos manifestantes llegaron a la prisión Sde Teiman y protestaron de forma violenta exigiendo su liberación.

De hecho en Israel siguen jusgando a la exfiscal por la filtración del video, pues entre los argumentos que se dieron para retirar los cargos, establecen que su conducta llevó a una investigación excepcional y sin precedentes. “Eso exige la retirada de la acusación”. Un funcionario incluso la acusó de difamar a los cinco soldados.

Foto ilustrativa: @FDIonline

Tratarán de que no se vuelva a repetir

Aunque no solamente celebraron que se retiren los cargos a sus ‘héroes’; el Ejército de Israel manifestó que se tomarán medidas para evitar que algo así vuelva a suceder.

El jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, recibió instrucciones para aprender de esta situación y hacer lo necesario para que no haya casos similares (literal aplicando un ‘pero que no se vuelva a repetir, eh’).

“El Fiscal general militar de Israel acaba de dar a sus soldados licencia para violar, siempre y cuando la víctima sea palestina”, declaró la directora ejecutiva del Comité Público Contra la Tortura en Israel, Sari Bashi.

Foto ilustrativa: @FDIonline

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