Lo que necesitas saber: Fernando Rubén Guerrero habría denunciado irregularidades, sobornos y el contrabando de combustible con Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Todo el tema del huachicol fiscal en México acaba de dar un nuevo giro… y es que una investigación de Aristegui Noticias reveló un audio del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar en el que denuncia irregularidades, sobornos y el contrabando de combustible. Todo antes de que fuera asesinado.

En diferentes acciones la SEMAR encabezó dieferentes acciones en contra del robo de combustible en el sureste del país.

Revelan audio del contralmirante asesinado tras denunciar red de huachicol fiscal

El tema del huachicol fiscal vuelve a ser tendencia en redes. Esto luego de que Aristegui Noticias publicara este martes un audio de 19 minutos en el que se escucha al contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, denunciar la red de corrupción en la Marina.

Pero vamos paso a paso. De acuerdo con la investigación, tras su llegada a la Secretaría de Marina, Guerrero se topó con pared al encontrar toda una red de huachicol fiscal… en la cual supuestamente sus propios mandos intentaron involucrarlo con dinero.

Según Aristegui Noticias, al darse cuenta de la situación, el contralmirante intentó denunciar lo que sabía a Inteligencia.

Y terminó en una oficina señalando esta situación ante el mando con más rango en la institución. De aquí viene el audio que se publicó.

Foto: SSPC

¿Con quién se reunió el contralmirante?

El audio es una supuesta conversación entre Fernando Rubén Guerrero, Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y otros dos integrantes de la Semar que no han sido identificados.

Guerrero explicó la forma en la que comenzó a recibir dinero y sobre toda la red de corrupción.

En respuesta, Ojeda Durán mencionó que él no estaba involucrado y que solo había dos formas de terminar con todo: revelarlo o pasar de página y reubicar al personal.

Y… ¿Por qué es importante el audio?

La revelación de este audio expone las presuntas redes de corrupción entre altos mandos de la Secretaría de Marina.

Además de visibilizar nuevamente la necesidad de crear controles independientes para vigilar e investigar el actuar de los elementos.

De momento, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene abierto un proceso penal contra los implicados en esta red de huachicol fiscal.

Aunque se desconoce el resultado de las investigaciones… que, por cierto, ya derivaron en una orden de aprehensión en contra de 14 personas.

Pero bueno, habrá que ver si las autoridades dan una respuesta a esta investigación. Acá te dejamos el enlace al reportaje completo.