Lo que necesitas saber: Tras este nuevo conteo de votos, Morena obtuvo 14 mil 823 y Movimiento Ciudadano se quedó con 14 mil 304.

Las elecciones del pasado 1 de junio en Poza Rica, Veracruz, entraron en polémica… pues en pleno día feriado, el Tribunal Electoral revocó el triunfo de Movimiento Ciudadano (MC) en las elecciones del municipio.

FOTO: TERCERO DÍAZ /CUARTOSCURO.COM

Revocan triunfo de Movimiento Ciudadano en Poza Rica, Veracruz

Ahora resulta que el Tribunal Electoral de Veracruz tenían muchas ganas de trabajar… tantas que, en vez de descansar este 16 de septiembre, se pusieron a “chambear” y revocaron el triunfo de Movimiento Ciudadano en Poza Rica.

Y sí, las elecciones del 1 de junio aún siguen dando de que hablar, pues tras este nuevo recuento de votos, la victoria del candidato de MC, Emilio Olvera Andrade, fue revocada y se le otorgó a la morenista Janeth Adanely Rodríguez Rodríguez.

Todo el asunto está muuuy sospechoso, pues durante la verificación de votos se anularon dos casillas electorales, dejando a Morena con 14 mil 823 votos, mientras que a MC con 14 mi 304.

Además, el tribunal revisó los resultados de 25 municipios, modificando los resultados de 4 de ellos… Chicontepec, Chontla, Ilamatlán y en Poza Rica.

Recuento de votos en Veracruz // X:@TEVeracruz

Movimiento Ciudadano acusa de “robo” en las elecciones

Como era de esperarse, el dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, no se quedó callado y acusó directamente a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, de querer “robarse” las elecciones en Papantla y Poza Rica.

“Aunque la norma establece que debe convocarse con 24 horas de anticipación, la Gobernadora de Veracruz ha dado la instrucción de que hoy (en día feriado) sesione el Tribunal Electoral de Veracruz“, señaló.

Ahora, solo queda esperar en que termina todo este asunto, pues el candidato de Movimiento Ciudadano anticipó que apelará la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde espera que le reconozcan su triunfo.