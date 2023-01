Tal y como lo había adelantado AMLO, Ricardo Mejía renunció a la subsecretaría de Seguridad para irse a buscar la gubernatura de Coahuila.

Nomás con su jugada, Mejía dejó un hueco en el equipo de Seguridad de AMLO, eliminó cualquier posibilidad de armar la coalición Juntos Haremos Historia en Coahuila y le echó tierra al candidato de la 4T, Armando Guadiana.

Foto: RicardoMejiaMx

A pesar de todo el des$%&dre que dejó en Morena-Coahuila, Mejía como ex que se niega a aceptar la ruptura total, asegura que, aunque ya no es parte de Morena, sigue siendo de la 4T.

“La 4T es una visión progresista de Estado, no circunscrita a ninguna etiqueta partidista, al igual que las otras transformaciones históricas como la Revolución es la inclusión y la pluralidad de pensamientos libertarios los que le da fortaleza. Es del pueblo, sin sectarismos”, aseguró Mejía en uno de sus primeros mensajes, ya como candidato del PT a la gubernatura de Coahuila.

FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Fue el pasado viernes 13 de enero cuando Ricardo Mejía formalizó su renuncia al cargo como subsecretario de Seguridad y, casi de manera inmediata, fue presentado como candidato del Partido del Trabajo (PT) para la gubernatura de Coahuila. El PT, recordemos es uno de los partidos que históricamente hacía coalición con Morena en toda elección. “Era”, mejor dicho.

Mejía llevaba varias semanas de no presentarse en las mañaneras para presentar el tradicional informe de Seguridad de los jueves. Ante tanta ausencia, el pasado 12 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) terminó por anunciar la salida de éste. No en los mejores términos, por lo que dejó ver.

“No he hablado con él, pero me enteré de que aspira a ser candidato de Coahuila (…) No sé por qué partido, eso es lo que tengo como información”, señaló AMLO.

Foto: Presidencia

El visible enojo de AMLO con Mejía es porque, para empezar, desconoció a Armando Guadiana como candidato a gobernador de Coahuila por Morena. En una mañanera, casi a fuerzas lo hizo aceptar su derrota en la encuesta interna del partido… pero a las pocas horas volvió a desconocer el proceso, amenazando con encabezar un movimiento en contra de la oposición y de Morena mismo.

Ahora, ya como candidato del PT, con más ganas Ricardo Mejía es señalado de “traidor” y de dividir al movimiento de la 4T. Ante tales acusaciones, el ahora exfuncionario simplemente respondió: “No se puede dividir lo que no está unido”. Tssssssss.