Aunque desde hace meses no figura como un presidenciable (al menos no para Morena), el senador Ricardo Monreal, cual oficinista que trata de entrar a un vagón del Metro en estación Pantitlán a las 7:00 am, sigue aplicando el “entro porque entro”.

Ahora que anduvo por Baja California Sur arreglando temas relacionados con la agenda legislativa, el senador Ricardo Monreal aprovechó para echarse porras de cara a la elección de candidato presidencial de Morena. Primero, aseguró que él no es ninguna “corcholata” y, en lugar de eso, prefirió autodenominarse como “arma secreta” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Foto: Captura al video de Ricardo Monreal

Aunque desde hace rato el propio AMLO lo descartó de su lista de presidenciables (y, entonces de manera casi directa de la lista de Morena), Monreal señaló que tanto el presidente como el pueblo bueno saben que les conviene que él sea el próximo mandatario. Quesque porque es hombre sereno y sabe dialogar. “Puedo ser el presidente de la reconciliación nacional”, presumió el líder de Morena en el Senado.

En su intento de ganarse el que parece un ya perdido apoyo de parte de militantes de Morena, Monreal aseguró que ya no se queja de que hay personajes que llevan meses haciendo campaña (Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López, para ser más precisos). En resumen, él quiere participar en el proceso interno de su partido, ya, como sea… al fin al cabo él tiene las de ganar, dice.

Piso parejo “yo no lo he visto, pero no me quejo, no lo he visto porque en el fondo en el fondo, yo soy como el arma secreta del presidente, por eso soy como el tapado, pues, no, no soy corcholata pero le conviene, a la gente le conviene, al pueblo de México, obviamente al Presidente, que yo sea su sucesor”.

FOTO ILUSTRATIVA: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

La calidad de la justicia es mala, dice Monreal al hablar de los casos Murillo Karam y Robles

Luego de aventarse esta nada modesta declaración, Ricardo Monreal también habló sobre la detención de Murillo Karam y la liberación de Rosario Robles… y no de una manera que le sume puntos con los morenistas.

Foto: especial

En video publicado en redes sociales, Ricardo Monreal señaló que su posición de profesor de Derecho en la UNAM lo obliga a señalar errores en la impartición de justicia…. Digamos con respecto a lo que pasó el pasado viernes: en los casos de Murillo Karam y Chayito Robles. Aunque no de manera directa, el senador insinuó que en dichos casos hay cierto hedor a cobro de cuentas personales, de ahí que los procesos no marchen.

“Cuando la justicia es propia de arrebatos, cuando la justicia es propia de vendetas, cuando la justicia está al mejor postor, no funciona: La calidad de la justicia es mala y el deterioro social camina a pasos agigantados (…) La justicia tiene cuentas pendientes con la sociedad”.