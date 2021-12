Ricardo Monreal le dice no a la CDMX, va por la presidencia en 2024

Si fuera 2018, Ricardo Monreal estaría encantado con lo que señala la encuesta de Reforma: lidera las preferencias para el gobierno de la CDMX. Pero para el senador eso es cuestión olvidada y ahora va por todo.

“No la voy a descalificar (la encuesta), pero yo estoy situado como se los dije antes, en luchar por la candidatura presidencial”, aclaró Monreal. “He decidido participar para la Presidencia de la República y no cambio de opinión, no me parece que deba de hacerlo”.

Bueno, así que digan “¡qué bárbaro, cómo los capitalinos lo quieren!”, pues tampoco. De acuerdo con la encuesta publicada por Reforma, 17% sí votarían por él, en caso de ser candidato al gobierno de la CDMX… esto por debajo de 19% que lo haría por la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada.

Recordemos que Ricardo Monreal aspiraba a ser candidato a la CDMX por Morena en 2018… pero ese lugar se lo ganó Claudia Sheinbaum. Ahora, aparentemente vería la CDMX como premio de consolación, ya que Sheinbaum es la que parece que va directa por la candidatura presidencial

“Yo soy un hombre que no anda en búsqueda de compensaciones. Estoy decidido a participar para la presidencia de la República y nada más”, agrego el senador… aclarando que sólo tiene la intención de participar con Morena.

“Quiero ganar a la buena y quiero estar ahí en un momento histórico para el país, para profundizar este régimen político y continuar con la transformación de las instituciones”, agregó.

Movimiento Ciudadano descarta candidatear a Monreal o Ebrard

Ahora que tan anticipadamente se va dibujando el panorama electoral de 2024, muchos consideran que Claudia Sheinbaum sería la candidata de Morena. ¿Y qué pasaría con los otros? Pues tendrían que quedarse con las ganas… o encontrar acomodo en otra opción política.

Respecto a esta posibilidad, el dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, descartó que vayan a candidatear a alguien que Morena no quiso. “Nosotros no vamos a estar esperando desechos de otros partidos, para que quede claro”, señaló Delgado en entrevista con Azucena Uresti.

Además de descartar la idea de postular a Ricardo Monreal o cualquier otro político desechado, Dante Delgado indicó que tampoco se tiene contemplado que Movimiento Ciudadano sea parte de una alianza. Así, solitos van por la presidencial.

Hasta el momento los nombres que suenan fuertes para Movimiento Ciudadano en la presidencial son Samuel García, Enrique Alfaro… y hasta Luis Donaldo Colosio. Antes Ricardo Monreal también entraba en el juego, pero pues ya nos lo batearon.