Ricardo Monreal se quiso ver abusado al comprar a sobreprecio (con dinero público) unos buenos ejemplares de un libro escrito – por quién más –sino por él mismo. Pues bueno, parece que ni tan abusado.

Luego de darse a conocer tan sospechosa operación de libros, saltó el senador Higinio Martínez. “¿Y él qué?”, preguntarán los fans de Monreal (seguro hay). Ah, pues porque, según la investigación de la periodista Daniela Barragán, de las seis compras, cinco fueron solicitadas por Martínez… y él niega haber dado su poderosa para comprar libros tan gachos costosos.

Firmas con las que se autorizó la compra de libros de Ricardo Monreal / Captura de pantalla

“Está mi nombre en los documentos y tengo que decirlo públicamente y me duele decirlo —por si se lastima a alguien—, pero ésta no es mi firma”, aseguró Higinio Martínez, en entrevista para Sin Embargo. “Alguien falsificó mis firmas”.

¿Quién pudo ser? De acuerdo con la investigación de Daniela Barragán, en noviembre de 2022, el secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), José Manuel del Río Virgen, mandó la solicitud para la compra de unos cuantos ejemplares de Errar es humano, rectificar es política de Ricardo Monreal… por orden directa del presidente de la JUCOPO, o sea, Ricardo Monreal.

Foto: Daniel Augusto-Cuartoscuro.

La compra de mil ejemplares del anti best seller le salió al Senado en más de 2 millones de pesos. Es decir, por ahí de a 2 mil pesos por cada mendigo libro, el cual en realidad tiene un costo de 640 pesitos.

Como era de esperarse, el senador Higinio Martínez solicitará que se investigue la falsificación de su firma… bastante urgente saber quién fue, ya que, para empezar, se trata de la falsificación de la firma de un senador y, más preocupante, se realizó al interior del propio Senado.

Los senadores de Morena, Ricardo Monreal e Higiniio Martínez / FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

“Me preocupa que haya otros documentos que hayan suplantado mi firma”, admitió Higinio Martínez quien, aclaró, si Monreal le hubiera informado de su intención de comprar sus libros, él no habría autorizado.

“Como integrante de la Jucopo puedo firmar algunos documentos, pero eso no; ninguna cosa que se pudiera interpretar como un mal manejo. No lo hubiera hecho”. Daniela Barragán señala que intentó obtener la versión de Ricardo Monreal. No obstante, el equipo del senador nomás no contesta.