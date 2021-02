Que dice la FGR que negocia con Rosario Robles pero si repara el daño

El caso de Rosario Robles —acusada por el presunto ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisiones— no avanza, no se mueve. Y aunque la defensa ha intentado conseguir el criterio de oportunidad como lo está buscando el empresario Alonso Ancira, en su propio caso de corrupción, e incluso lo consiguió Emilio Lozoya, la exfuncionaria todavía ve medio lejano que la FGR (Fiscalía General de la República) le dé chance.

¿Por qué? Este viernes 26 de febrero Rosario Robles, su defensa y la FGR tuvieron una audiencia que terminó siendo aplazada para el 26 de marzo —por ahí de las 10 de la mañana, según La Jornada— para ver qué show, ¿cómo puede medio zafarse de este proceso y sacar ventaja mediante un juicio abreviado?

#LoÚltimo | El abogado de @Rosario_Robles_ comunicó que la siguiente semana se presentará una nueva propuesta para llegar a un acuerdo sobre la procedencia del caso de la extitular de la Sedatu y Sedesol. Un juez federal reprogramó la audiencia para dentro de un mes. pic.twitter.com/cRa7KutMdo — Animal Político (@Pajaropolitico) February 26, 2021

Antes de seguirle, va una breve explicación del juicio abreviado: se trata de un proceso donde el acusado (o la acusada) admite su culpabilidad o responsabilidad de los cargos y con ello abre la puerta para negociar una sentencia.

De llevarse a cabo, se realiza una audiencia para que se dicte una sentencia homologada. Y pues aquí la ventaja es que este juicio hace más corto el tiempo de resolución y sirve como un mecanismo para que el acusado (o la acusada) mejore su situación ante la ley.

Ahora sí, vámonos con la exjefa de Gobierno de CDMX. Este día, la defensa de Robles ya contaba con una propuesta que, finalmente, fue rechazada por la FGR porque supuestamente la exfuncionaria de Enrique Peña Nieto se niega a reparar el daño ($$$$$$) que le hizo al erario.

Si Robles regresa el dinero que pide la FGR, entonces, sí, avanzaría a un juicio abreviado peeeeeeero.

Rosario Robles y la FGR

De acuerdo con los reporteros que se lanzaron a esta audiencia en un reclusorio de CDMX, la FGR no aceptó negociar el procedimiento abreviado porque Robles no quiere reparar el daño que le causó al erario por la red de desvío de recursos públicos desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Pero del otro lado de la moneda —en esta especie de dando y dando—, la defensa de Robles explicó que la reparación que pide la FGR es improcedente porque el delito por el que fue llevada a prisión, de manera preventiva, cero tiene que ver con esta reparación.

Es decir, la defensa alegó que Robles no está acusada de enriquecimiento ilícito o robarse los recursos, sólo de presunto ejercicio indebido del servicio público. Entonces, no le toca regresar ningún dinero. Y la otra es que… la experredista no tiene esa lana.

Es decir, se trata de una negociación en la cual tanto Robles como la FGR buscan sacar raja pero hasta el momento, nada ha sido para nadie.

Entonces, ¿el abogado de Rosario Robles tiene un as bajo la manga? A decir verdad, no, pero en un chacaleo con reporteros y reporteras anunció que en cuanto lo tenga, lo hará saber a la Fiscalía y posteriormente a medios.

Y, acá entre nos, ¿a cuánto asciende la reparación del daño? Al menos esta incluye la devolución de cinco mil millones de pesos que fueron desviados en las secretarías donde Rosario chambeó bajo la dirección de Enrique Peña Nieto.

Ahora tendremos que esperar al 26 de marzo para ver cómo va este caso, si la Fiscalía logra armar una investigación sólida o al rato veremos a Rosario Robles en un juicio abreviado, que igual se ve difícil por que la FGR ya dijo que esta negociación es irrevocable. O sea, no piensa cambiar el rollo de la reparación del daño.

Y ya sólo para no olvidarlo, Rosario Robles es investigada por el caso de la Estafa Maestra —o el desvío de recursos públicos desde dependencias federales como la Sedatu y Sedesol, donde la experredista fue titular en el sexenio de EPN.