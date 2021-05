RSP retira candidatura a Cinthya Acosta, iba para alcaldía Miguel Hidalgo

Tomando en cuenta que Alfredo Adame es candidato de Redes Sociales Progresistas (RSP)… entonces Cinthya Acosta debe haber hecho algo muy grueso, como para quedarse que su propio partido la haya botado a mitad de campaña.

¿Más grueso que mentarle la madre al electorado? Pues, según diversos medios, la susodicha se quedará sin candidatura por falta de resultado (¿¿¿???) y, más grave, por andar haciendo acuerdos por debajo del agua.

“Hizo acuerdo que no se apegan a los principios de partido”, acusó el dirigente de RSP en la CDMX, Pedro Pablo Antuñano, quien adelantó que en los próximos días (o quizás horas, porque esto es para ¡ya!) se nombrará a una nueva candidata.

De acuerdo con La Silla Rota, la razón específica por la que Cinthya Acosta se quedó sin candidatura es por un acercamiento que tuvo con Víctor Hugo Romo, quien busca reelegirse como alcalde de la Miguel Hidalgo en representación de la coalición Juntos Haremos Historia (es decir, Morena y otros).

A tres semanas de las elecciones, RSP sacó de la jugada a Acosta ya que, según, ésta estaba por anunciar su declinación a favor de Romo.

Excandidata acusa violencia política de género

Luego de enterarse que nos la hicieron a un lado, la ahora excandidata de RSP señaló que el trasfondo de su destitución es un ejemplo de violencia política. Sin negar el acercamiento (y posible declinación a favor de Víctor Hugo Romo), Cinthya Acosta acusó que todo se debe “a la independencia” con la que ha querido llevar su campaña, además de las propuestas que ha hecho, las cuales dice que tienen “contenido feminista”.

“Mi candidatura sigue firme, está vigente y no he renunciado a mis derechos políticos. Cualquier información que no provenga de mi persona es un intento de violentar mi registro y participación como candidata”, advirtió Acosta.

En el comunicado difundido esta mañana, Cinthya Acosta firma únicamente como “candidata a alcaldesa por la alcaldía Miguel Hidalgo”… ya, así, sin Redes Sociales Progresistas (RSP). Por cierto, en el texto acusa que el responsable de la violencia política en su contra es el presidente del partido en la CDMX, el mencionado Pedro Pablo Antuñano.

Efectivamente, hasta que ella renuncie seguirá siendo candidata. Así lo confirmó el Instituto Electoral de la CDMX.