Rusia acusa a Ucrania de esparcir enfermedades con aves, insectos y hasta piojos

Desde hace algunos meses en Rusia ya se hablaba de que Ucrania tenía laboratorios biológicos secretos apoyados por Estados Unidos, además de que supuestamente tenía en mente el desarrollo de una bomba nuclear. Recientemente estas teorías llegaron al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El representante ruso ante la ONU, Vasily Nebenzya, afirmó ante el consejo que desde Ucrania hay todo un plan para utilizar aves migratorias, murciélagos, pulgas y hasta piojos para propagar enfermedades que están siendo desarrollados en laboratorios biológicos financiados por Estados Unidos.

Russia’s Ambassador to UN Vassily Nebenzya:”…the US actively funded the biological projects in Ukraine. Experiments were being conducted to study this spread of dangerous diseases using active parasites such as lice and fleas…” pic.twitter.com/IrAKVPj14w

— NiCoLeEliSei (@NiCoLeEliSei1) March 11, 2022