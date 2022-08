Para que Alemania se vaya dando una idea de lo que le espera en invierno, cuando se prevé que el gas será lo que el agua a Nuevo León, Rusia le da un adelantito de tres días… eso dicen los malpensados. Pero no, en realidad este cortón del gas es por mero mantenimiento (seeeeeeeee).

Avisado casi de último minuto, el cierre del gasoducto Nord Stream 1 hacia Alemania será desde hoy, 31 de agosto, hasta la madrugada del 3 de septiembre. De acuerdo con El País, es el segundo corte total del energético que Rusia aplica en lo que va del verano. El primero fue en julio y duró 10 días, regresando el suministro a sólo 20% de su capacidad.

Foto: Getty Images.

Este corte fue justificado por Gazprom (la empresa estatal rusa) por supuestas labores de mantenimiento. Aunque éstas no estaban programadas, señalan medios internacionales, en Rusia se indicó que la unidad compresora del gasoducto tiene que ser revisada cada mil horas. Ahí para que le vayan calculando y se preparen para futuros cortes.

Según The Guardian, en Rusia se asegura que hubo advertencia de este corte del gas desde hace dos semanas. No obstante, el gobierno de Alemania rechaza la información… bueno, que sí se les dijo, pero no de una manera formal, sino a través de las redes sociales, luego de que se publicó un comunicado en el canal Telegram de Gazprom.

Foto: Getty Images

Justificado o no y advertido o no, lo cierto es que este corte total del suministro de gas está poniendo nervioso no sólo a Alemania, sino a varios gobiernos de Europa, los cuales ya se están preparando para tener un invierno bajo una crisis de gas no vista desde hace décadas.

En Alemania aseguran que no había necesidad del “mantenimiento programado”: el gasoducto Nord Stream 1 estaba completamente operativo… y la verdad es que sí luce como un aviso de Rusia hacia Alemania, ya que el gobierno de Vladimir Putin acusa que los germanos están haciendo lo posible para romper relaciones energéticas con Moscú.

El corte total del gas sólo es la cereza del pastel, ya que desde hace meses Rusia ha ido reduciendo paulatinamente el suministro de gas a Europa por medio del gasoducto Nord Stream (en algunos países de manera permanente). La excusa es que, debido a las sanciones de Europa y Estados Unidos a Rusia, no se le puede dar un mantenimiento adecuado a la infraestructura.