Y antes de que se diga “tsssssss, ya se le están acabando los recursos a Putin”, hay que iniciar señalando que el atraso de pago de Rusia no es por falta de varo o ganas de liquidar deudas: “Simplemente” porque no puede hacerlo.

Según reporta Bloomberg, por primera vez desde épocas de la revolución rusa (es decir, por ahí de inicios del siglo XX), el Kremlin se atrasó en el pago de su deuda con el extranjero. Incluso la administración de Vladimir Putin ya quemó el llamado “periodo de gracia” que tiene para cubrir su pago…

Foto: Getty Images

El fin de semana pasado acreedores (que son inversores, en realidad) esperaban les cayera un deposito por 71.2 millones de dólares y 26.5 millones de euros de parte del gobierno de Rusia. Sin embargo, nada de nada. El intento se hizo: desde finales de mayo el Kremlin trató de realizar el pago, pero simplemente no se pudo.

¿Porrrrrrrr? Según señala El País, el atraso en el pago de las “drogas” es simbólica y no efectiva. Es decir, debido a las restricciones que tiene para el manejo de dólares y euros, por motivo de las sanciones económicas impuestas por naciones de occidente a raíz del conflicto con Ucrania.

Los especialistas señalan que el retraso en el pago de la deuda externa de Rusia es un caso histórico, ya que son contadas las ocasiones en que “el deudor en suspensión de pagos tiene la voluntad y los recursos para pagar, pero no puede”.

Foto: Getty Images.

Los conocedores de la historia rusa dirán “Un momento, el Kremlin tampoco pudo realizar el pago de su deuda en 1998, cuando hubo crisis”… y sí, habría que darles un crédito parcial, ya que en esa ocasión no se cubrió el adeudo… pero con acreedores nacionales. Ahora la cosa es con los foráneos.

De acuerdo con El País, este asunto no es tan sonado como debería, ya que las principales agencias de calificación de riesgos (Moody’s, S&P y Fitch) tienen suspendido cualquier tipo de negocios con Rusia. Por lo mismo, no han anunciado la suspensión de pagos y no se espera que lo hagan.

“La creación de estas barreras artificiales para el pago de la deuda externa rusa era necesaria para colgarnos la etiqueta de default. Puede decir lo que sea e intentar poner esa etiqueta, pero quien entienda sabe que esto no es un default”, aclaró el ministro de Economía de Rusia, Antón Siluanov.

Según el funcionario, el gobierno de Vladimir Putin seguirá realizando sus pagos correspondientes… pero en rublos y depositando en una institución financiera que igual está bajo sanción. Y si quieren.