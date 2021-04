Advierte Salgado Macedonio que no habrá elección en Guerrero si no le regresan candidatura

Antes de salir en caravana rumbo a la CDMX, el aspirante a la gubernatura de Guerrero (ya no candidato, por ahora), Félix Salgado Macedonio, tuvo un momento de inspiración y, junto a militantes y simpatizantes, vislumbró la acción que tomará si el INE decide no restituirle su candidatura:

Para el de Morena, “parejo es parejo”… y si él no compite, entonces nadie. En resumen: “Si dicen que no vamos nada más por sus puros, si no vamos no hay elección en Guerrero. ¡Y tope en lo que tope! Es acuerdo del pueblo de Guerrero. No habrá elecciones en Guerrero”, advirtió.

Salgado Macedonio ya está en la CDMX

Desde ayer por la tarde, el senador con licencia llegó con toda la banda para instalarse en plantón frente a la oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE), tal como lo advirtió el pasado viernes, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó que sí había violado las leyes al ser precandidato y no entregar gastos de precampaña… nomás que, en lugar de confirmar la sanción, lo magistrados regresaron el caso al INE, cuyos consejeros deberán reevaluar si el castigo no fue muy severo (o sea, existe la posibilidad de que le regresen su candidatura).

De acuerdo con Animal Político, pese al puntual desglose del caso hecho por los magistrado del TEPJF, evidenciando que Salgado Macedonio sí se registró como precandidato, éste sigue afirmando que nunca fue tal… nomás se inscribió como coordinador. “No hay un documento que diga que fui precandidato”, aseguró.

El TEPJF dio 48 horas al INE para que confirme (o no) que Salgado Macedonio se quedará sin candidatura, por no haber entregado a tiempo su informe de gastos de precampaña, considerando que, aunque no hubiera tenido ningún gasto de precampaña, existe el imperativo de no solo de dar aviso de tal situación a la autoridad fiscalizadora, sino de entregar cuentas en ceros… cosa que el susodicho y otros precandidatos no hicieron.

Mario Delgado pide que INE respete resolución del Tribunal

Para hacer bola, junto con Salgado Macedonio, a las afueras del INE hizo acto de presencia el líder nacional de Morena, Mario Delgado, quien pidió que los magistrados del TEPJF actúen de manera imparcial y honesta… a su favor.

Haciendo lectura errónea de lo que el Tribunal Electoral decidió el viernes por la noche, Mario Delgado aseguró que los magistrados pidieron al INE regresar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, además de respetarles su derecho de audiencia.