Malas noticias llegan desde el estado de Nueva York, Estados Unidos, donde el escritor Salman Rushdie, quien ya había recibido amenazas de muerte, fue atacado en medio de una conferencia.

De acuerdo con la BBC, el autor de Los versos satánicos e Hijos de la medianoche estaba a punto de dar una charla cuando un sujeto subió al escenario del auditorio —en un evento organizado por la Chautauqua Institution— y lo atacó.

Foto: Gilbert Carrasquillo-Getty Images.

Si bien medios internacionales como CNN informaron que servicios de emergencia y la policía fueron llamados para atender el ataque, la verdad es que poco se sabe de lo que sucedió en este auditorio.

La coincidencia entre los testimonios es que un sujeto atacó a Salman Rushdie previo a la charla que tenía programada.

De hecho, de acuerdo con la AFP, el agresor, quien fue detenido de inmediato, apuñaló al escritor en el cuello.

¿Quién es Salman Rushdie?

Es uno de los escritores y ensayistas indo-británico-estadunidense más reconocido en el mundo.

Es integrante de la Royal Society of Literature y fue considerado por el periódico The Times como uno de los 50 mejores escritores de Reino Unido desde 1945, además de haber sido nombrado como Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres de Francia.

Foto: David Levenson-Getty Images.

El autor de 75 años de edad también es reconocido por su discurso en pro de la libertad de expresión y contra el racismo.

Precisamente en una de sus novelas abordó esta problemática: Los versos satánicos (1988), donde Salman Rushdie reflexiona sobre conceptos como el bien y el mal desde el punto de vista religioso y similar al islam.

“Teherán, Irán (1989): Jóvenes estudiantes marchan por las calles de Teherán cantando “Muerte a Salman Rushdie y Estados Unidos” mientras sostienen carteles del ayatolá Jomeini y Salman Rushdie”. Foto: Kaveh Kazemi-Getty Images.

Justo por estas reflexiones e historia, Rushdie fue criticado por algunos líderes del islam —como el ayatolá Ruhollah Jomeini— acusando a esta novela de blasfemia.

**Información en desarrollo.