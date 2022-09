El expresidente de nuestro país vecino tuvo un evento el fin de semana. Normalmente no estaríamos siguiéndole la pista a todo lo que hace Donald Trump, pero la reunión de sus seguidores ha cautivado la atención internacional por un simbolismo bastante sospechoso. Brazos levantados, dedos apuntando al cielo y unas rolas medio extrañas pusieron nerviosos a medio mundo.

Sí, así se ve el nuevo saludo de los trumpistas en Estados Unidos.

Foto: Reuters

Todo sucedió en un mitin —o rally, como le dicen por allá— en el que Donald Trump intentó encender su movimiento político en Youngstown, Ohio. Estuvieron reunidos por más de dos horas, pero hubo un momento que prendió las alarmas.

El saludo de los seguidores de Donald Trump

Mientras Donald Trump hablaba de la posición geopolítica de Estados Unidos, de su relación con Rusia o seguía platicando de cómo le habían robado la elección contra Joe Biden, empezó a sonar una canción bastante dramática —que le agregó emotividad al discurso del expresidente gabacho.

En ese instante los seguidores de Donald Trump comenzaron a levantar el brazo con un dedo señalando hacia arriba.

Foto: Reuters

Algunos —bastante inocentes— contaron que se parecía al saludo de Hunger Games y otros recordaron que era bastante similar al saludo del Partido Nazi, en los años 40. La única diferencia era el número de dedos levantados.

Y resulta que ahí podríamos encontrar la extraña respuesta a lo que hacían los seguidores de Donald Trump, pues aunque está bastante sospechoso parece que este saludo —bastante rudo para algunos que incluso lo llamaron fascista—, no está tomado ni de Alemania, ni de las películas de Jennifer Lawrence. En realidad, pudo haber salido de una teoría de conspiración.

La famosa teoría de conspiración de QAnon, tiene como uno de sus tantos símbolos el número 1.

La canción que escuchamos mientras habla el presidente Donald Trump —esa que intenta parecer épica— fue identificada como “WWG1WGA”, una canción del movimiento QAnon que, de hecho, es una abreviación de su eslogan “Where we go One, we go all”.

El dedo que levantan algunos de los seguidores del expresidente pareciera apuntar a que también son seguidores la conspiración de QAnon, aunque otros analistas políticos han dicho que parece tener otro origen. Ben Collins, reportero de NBC, señalaba que en algunos foros se hacía referencia a America First (América Primero), otra de las frases originadas por Donald Trump.

Entre que son peras o son manzanas, el saludo de los seguidores de Trump ha provocado bastantes escándalos en el mundo.