Parece que ya pasó un buen de tiempo, pero no. Apenas tiene dos años que el militar en retiro Salvador Cienfuegos Zepeda fue detenido en Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Y recién el NYT y ProPublica revelaron algunas de las pruebas que tenía la fiscalía gabacha contra el extitular de Sedena.

Eso no es todo, esta investigación (de la pluma de Tim Golden) reveló que el entonces fiscal de Estados Unidos William P. Barr tuvo que disculparse por la detención de Salvador Cienfuegos ante el gobierno de AMLO.

Foto: Mario Jasso-Cuartoscuro.

Caso Cienfuegos: NYT revela las pruebas que tenía Estados Unidos contra el militar mexicano

La investigación ‘The Cienfuegos Affair: Inside The Cienfuegos Affair: Inside the Case that Upended the Drug War in Mexico’ (‘El caso Cienfuegos: dentro del caso que puso patas arriba la guerra contra las drogas en México’) revela las pistas que Estados Unidos siguió para detener a uno de los encargados de la Seguridad de nuestro país —y lo más preocupante, acusado de vínculos con el narco.

El NYT y ProPublica arrancan este textote con el día en que Cienfuegos fue detenido —el 15 de octubre de 2020— en el Aeropuerto Internacional de Los Angeles, frente a su familia que iba de vacaciones, en medio de la pandemia de COVID.

Foto: Mario Jasso-Cuartoscuro.

Salvador Cienfuegos Zepeda se convirtió en el jefe de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) en 2012 y acompañó tooooodo el sexenio de EPN, hasta su retiro.

Sin embargo, desde 2015 el militar ya era investigado por la DEA por su presunta participación en el tráfico de droga en el Pacífico —de manera más específica, en Nayarit.

Y más tarde, en 2019, un jurado Federal en Brooklyn acusó en secreto a Salvador Cienfuegos por cargos de conspiración de drogas.

Foto: Cuartoscuro.

Una de las pruebas que refiere el NYT y ProPublica son una serie de mensajes entre traficantes que, por descuidados, permitieron que la DEA pudiera acceder a sus conversaciones, donde hablaban del Padrino —un tal “Zepeda“.

Y de hecho, ese “Zepeda” interviene en las conversaciones, lo cual era un indicio de la intervención de las autoridades —en este caso del Ejército en su más alto nivel— en el tráfico de drogas. Al menos, que esto era de su conocimiento.

El fiscal

La investigación también revela que William P. Barr, en ese entonces fiscal, tuvo que disculparse con Marcelo Ebrard por la detención de Cienfuegos.

El mismo texto revisa cómo fue el cambio del discurso del gobierno de AMLO en este proceso, ya que primero reconoció el problema de la corrupción en los más altos niveles y después, se movió para regresar a Cienfuegos a nuestro país.

Foto: Cuartoscuro.

“Los líderes militares se quejaron en privado con López Obrador de que los estadounidenses habían llevado a cabo una investigación secreta y posiblemente ilegal dentro de México, mancillando a todas las fuerzas armadas. El tono de López Obrador cambió abruptamente”, se lee en la investigación.

Si quieren cachar más detalles sobre este importantísimo caso vía el New York Times y ProPublica, ACÁ les dejamos el enlace.