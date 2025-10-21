Lo que necesitas saber: Sanae Takaichi es la primera mujer en ocupar en cargo de primera ministra en Japón.

Si piensan que la derecha y el ala ultraconservadora sólo avanza en América Latina y Europa, pues no: en Asia también se abre camino y la muestra más fuerte es el ascenso de Sanae Takaichi.

Takaichi Sanae / Foto: @takaichi_sanae

Alianza de su partido y oposición favoreció que se convierta en primera ministra de Japón

Desde hace días se hablaba de la exministra de Seguridad Económica como primera ministra de Japón, luego de que su partido, el Liberal Demócrata, la eligió como presidenta.

A lo anterior, se sumó el hecho de que ayer dicha institución alcanzó acuerdos con la oposición. Así que ya sólo era cuestión de horas para el nombramiento oficial de Sanae Takaichi.

Algo significativo: es la primera mujer en la historia en ocupar el máximo cargo político de su país… algo que se desvanece “un poco” por la mencionada tendencia política que tiene, la cual resta derechos y libertades (aunque también ha prometido mayor representación de la mujer en la élite política de Japón)

Sanae Takaichi y el líder del Partido de la Restauración / Foto: @hiroyoshimura

Sanae Takaichi fue electa como primera ministra por el Parlamento de Japón. Toma el cargo en sustitución de Shigeru Ishiba, luego de la derrota electoral del Partido Liberal Democrático en julio.

¿Quién es Sanae Takaichi?

Con 64 años, Sanae Takaichi ha mencionado que Margaret Thatcher como una fuente de inspiración. Puede presumir que rompe con la línea de elite: no proviene de una familia con historia política. Es hija de una agente de policía y un trabajador de la industria automotriz.

Otro dato que a muchos ha encantado es su pasado metalero: en su época universitaria fue baterista de una banda y – para más rudeza– le daba a la motocicleta. Ya después dejó todo eso de lado (más o menos, en entrevistas dice que sigue escuchando a Black Sabbath y tocando) y se fue a Estados Unidos a especializarse, llegando a ser parte del equipo de legisladoras demócratas.

A su regreso a Japón se alió con quien, a la postre, se convirtió en primer ministro: Shinzo Abe (quien fue asesinado en 2022). También ha sido parte de la Cámara de Representantes, primera ministra de Asuntos Internos y de Comunicaciones.

Takaichi Sanae / Foto: @takaichi_sanae

Ha ocupado diversos cargos dentro de la política y el gobierno de Japón, pero ahora se le menciona más por las políticas que ha impulsado; por ejemplo: apoyo la sucesión exclusivamente masculina en la familia imperial y se oposición al matrimonio igualitario

También se ha mostrado a favor de crear un centro de mando para vigilar a los extranjeros y obligar a las parejas casadas a compartir apellido.

Como funcionaria se mostró a favor de suspender las emisiones de las cadenas de televisión que difundieran contenidos políticamente sesgados. Recientemente, se ha mostrado a favor de ampliar la capacidad militar de Japón para hacer frente a China.

En cuanto a asuntos económicos, Sanae Takaichi se opone a seguir haciendo gasto público (al menos de amplio rango)… y, en la misma línea de ver feo a los extranjeros, en repetidas ocasiones ha criticado la forma en que los turistas se comportan.