Lo que necesitas saber: Sandra Cuevas aceptó que su equipo sí agredió a Roberto Noricumbo. Le dieron "unos zapes", dijo la alcaldesa en conferencia de prensa.

Mientras que funcionarios de CDMX y políticos han optado por no pronunciarse sobre lo que hizo Sandra Cuevas, la víctima ya tomó cartas en el asunto y presentó la denuncia penal correspondiente. Por cierto, la alcaldesa no niega la agresión y ya salió a tratar de justificarla…

También se presentó queja ante CNDH, para evitar que Fiscalía congele investigación

Roberto Noricumbo, quien fue golpeado por miembros del equipo de Sandra Cuevas, presentó una denuncia penal contra la alcaldesa de la Cuauhtémoc, así como contra dos de sus colaboradores. El delito que le imputa a la funcionaria es abuso de autoridad, señalándola de haber ordenado que un grupo de sujetos lo agrediera.

Noricumbo fue acompañado por la exsecretaria de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública de la CDMX, Dunia Ludlow, quien en redes explicó que, independientemente del grado de las lesiones que sufrió la víctimas, el delito de abuso de poder aplica contra Sandra Cuevas, por tratarse de una funcionaria.

Roberto Noricumbo dice ser la persona golpada por el equipo de Sandra Cuevas / Captura de pantalla

Para garantizar que el procedimiento contra Sandra Cuevas no se quede ahí nomás, Roberto Noricumbo también metió una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ella se encargará de vigilar que la Fiscalía no congele la investigación, explicó Dania Ludlow.

Sandra Cuevas asegura que Noricumbo la amenazó de muerte

“Esto es lo que se tenía que hacer (…) esto es lo correcto, en caso de que una autoridad nos abuse, en este caso, a quien nosotros supuestamente votamos para que nos representara como autoridad. En este caso, Sandra Cuevas”, comentó Roberto Noricumbo en un video compartido por Ludlow en el que adelantó que también presentará denuncia ante la Contraloría de la CDMX (aunque, según La Jornada, ésta ya inició de oficio una investigación administrativa en contra de la funcionaria y los trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc).

Foto: especial

El pasado jueves 25 por la noche, se difundieron en redes videos en los que personas que acompañaban a Sandra Cuevas a un evento de autopromoción golpearon a Roberto Noricumbo. Según los primeros reportes, porque éste reclamó que la alcaldesa estuvo a punto de arrollarlo con su vehículo Rzr. Sin embargo, luego Noricumbo dijo que sólo quería saludar a la funcionaria.

Sandra Cuevas armó una conferencia de prensa en la que no negó los hechos… pero dio a entender que estaban justificados porque estuvo en riesgo su integridad física: él (Roberto Noricumbo) es “seguidor de AMLO y violentador en redes sociales; quien haciéndome señas obscenas me siguió más de 50m. para gritarme que me iba a matar”, acusó la alcaldesa en un video compartido en redes, en el que resumió lo señalado ante medios, dando a conocer que dio de baja a dos personas involucradas en la golpiza pese a que, a su consideración, “estaban realizando su trabajo”.

Roberto Noricumbo expresó su preocupación por el nivel de violencia que maneja Sandra Cuevas y aceptó que teme por su integridad. “Me preocupa que yo, el día que mañana que salga de nuevo a la calle no regrese o regrese en una caja. Hago responsable totalmente a Sandra Cuevas y a las personas que, supuestamente, despidió (…) Me preocupa que tomen represalias”.

Respecto a los señalamiento de Cuevas de que Noricumbo pertenece a un partido, éste lo negó… y aceptó que hace críticas a la alcaldesa, pero como cualquier otro ciudadano las hace. “Eso no le da derecho a abusar de un ciudadano”, señaló Dunia Ludlow.

