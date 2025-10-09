Lo que necesitas saber: En sólo un par de días, se reveló que Sandra Cuevas estuvo involucrada con dos miembros de grupos criminales... involucrada sólo sentimentalmente, claro (seeeeee).

Desde Mi Verdad, en la que Juan Osorio contó su tormentosa relación con. Niurka (con su respectiva colocada de “cuernos”), no se había anunciado una película más épica… muy pronto en las salas de cine (o donde fregados se animen a proyectarla) estará Los Amores Prohibidos de Sandra Cuevas.

El Choko y Sandra Cuevas / Captura de pantalla

“Por eso ya no había hablado del tema”, dice Sandra Cuevas

La exalcaldesa de la Cuauhtémoc dio a conocer que muy pronto se sabrá la verdad verdadera sobre las relaciones que tuvo con dos miembros de la delincuencia organizada ya caídos: esas finas personas conocidas como El Choko y El Topo.

Aunque parezca broma (y quizás lo es), Sandra Cuevas asegura que productores ya se acercaron con ella para proponerle crear una película a partir de sus amoríos con dicho personajes, los cuales actualmente se encuentran en el reclusorio…

“Por eso ya no salí a hablar del tema y por eso ya no salí a hablar del segundo que detuvieron”, explicó Sandra Cuevas. Así es: no es que ande tratando de evitar hablar de sus posibles nexos con el crimen organizado (y más cuando fue alcaldesa)… nahhh, es que quiere guardar todo eso para el guión de “la movie”.

Sandra Cuevas asegura que sólo fueron El Choko y El Topo

“Ustedes van a tener la historia completa en una película”, anunció Sandra Cuevas quien considera que el vínculo con delincuentes en nada ha aminorado su popularidad… por el contrario: “gracias a esa publicidad me ofrecieron hace una película… a mí no se me hace interesante, pero bueno”.

Sandra Cuevas presenta la Organización Política por la Familia y la Seguridad de México / Foto: @SandraCuevas_

“Qué pinc%&/( morrrrrrbo”, dice la banda, aunque un poco decepcionada: esto, que tenía pinta de convertirse en saga, será una entrega única. Aunque muy enamoradiza, la exalcaldesa asegura que nomás dos veces cayó ante los encantos de criminales.

“Ya no va a haber más, eh”, advirtió Sandra Cuevas, como diciendo que probó las mieles del Choko y El Topo… pero ya nomás, esos fueron sus “Last Dance”, en lo que respecta a amoríos criminosos.

Por el momento no hay fecha de estreno de tan innecesaria película, pero según la político-empresaria ya hay guión y hasta elenco. En lo primero quién sabe si metió mano, pero en lo segundo sí: pidió que los actores fueron más guapos que los verdaderos. Ahhhh…