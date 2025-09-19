Lo que necesitas saber: Aunque en una declaración anterior Sandra Cuevas aseguró que vivió con el líder de La Chokiza, ahora dice que nomás lo vio unas 10 veces... un amor efímero, dice.

Ya estuvo que El Choko va a tener que pedirle a alguien más que le lleve cigarros al bote… porque lo que es Sandra Cuevas, no. Sí hubo la llama del “amortz” entre ellos, pero fue “efímera”, aclaró la exalcaldesa en conferencia de prensa.

Sandra Cuevas y líder de La Chokiza / Foto: C4 Jiménez

Mal día para El Choko: minimizado en el amor… y vinculado a proceso

“Mi relación con él (El Choko) fue efímera”, aseguró Cueva, luego de reflexionar muy seriamente sobre sus sentimientos hacia el líder de “La Chokiza”… porque de eso se trata esto, ¿no?, del amor… no de vínculos con la delincuencia organizada, como lo quiere hacer ver la prensa que no sabe de cuestiones del corazón (ay, C4 Jiménez… qué feo eres).

“Para mí fue algo efímero, fue una relación más, no fue nada importante”, agregó Sandra Cuevas. Uffff, declaraciones que seguro dejaron al Choko más frío que cuando escuchó que fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y secuestro (cosa que también ocurrió ayer, por cierto).

El Choko / Foto: @C4jimenez

De acuerdo con Sandra Cuevas, el líder de La Chokiza nomás quería “ser mediático”, por eso la buscó… y ella, enamoradiza como es, cayó en su peligrosa seducción. Es que era irresistible… y no por el poder que tenía con su grupo criminal en la CDMX y el Estado de México, sino por su infalible coquetería (según).

“Sólo lo vi unas cuantas veces”, asegura Sandra Cuevas

Aunque el C4 Jiménez señala que Cuevas y El Choko tenían sus “queveres” desde hace tiempo, la exalcaldesa de la Cuauhtémoc aseguró que lo acababa de conocer. Y fue amor a primera vista: luego de un concierto en Tlatelolco, nomás lo vio unas cuentas veces y ya.

El Choko y Sandra Cuevas / Captura de pantalla

“Yo no conocía sus organizaciones o movimientos en el Estado de México, no me interesaba conocerlo. A mi no me dio tiempo de conocerlo porque lo vi tan solo unas veces” señaló… olvidándose que, en un live que hizo esta semana, reveló que vivió con él en su departamento de Santa Maria la Ribera.

En fin, con esto (ahora sí) puede darse por cerrado el ciclo de Sandra Cuevas y El Choko… bueno, al menos de parte de ella. Ya si la autoridad quiere rascarle y encontrarle nexos con “La Chokiza”, pues a ver…