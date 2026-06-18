Fuimos a los baños públicos inteligentes de CDMX, ¿realmente funcionan?

Lo que necesitas saber: Visitamos, al menos, dos de los baños públicos inteligentes que están sobre Avenida Chapultepec en la alcaldía Cuauhtémoc.

A finales de mayo de 2026, la jefa de Gobierno de CDMX Clara Brugada presentó los nuevos baños públicos inteligentes —con los que la ciudad se convierte en la urbe con más sanitarios públicos de América Latina, de acuerdo con las autoridades. Así que en Sopitas.com nos lanzamos a ver qué tal están.

Visitamos, al menos, dos de los baños públicos inteligentes que están sobre Avenida Chapultepec en la alcaldía Cuauhtémoc y, ¿realmente funcionan? Sí, por tan sólo 7 pesos.

Foto: Lucy Sanabria-Sopitas.com.

Baños públicos inteligentes de CDMX

El proyecto de los baños públicos inteligentes de Ciudad de México forma parte de otro más completo: la rehabilitación de Zona Rosa que consiste en la instalación de 800 nuevas luminarias, mensajes de género, renovación de esculturas y 7 baños públicos.

Además de la renovación del área, un poco para impulsar la economía local y promover el turismo.

Sin embargo, la instalación de los nuevos baños públicos inteligentes va más allá de Zona Rosa y la idea es encontrarlos en otros puntos de CDMX.

Foto: Lucy Sanabria-Sopitas.com.

Según el director General de Servicios Metropolitanos (Servimet), Carlos Mackinlay, el objetivo es garantizar la salud pública, la inclusión social y el derecho a contar con espacios dignos, accesibles y limpios en el espacio público.

La idea es instalar 26 sanitarios en distintos puntos y, bueno, las autoridades comenzaron por:

La Biblioteca de México en la Ciudadela con la instalación de un baño público inteligente.

Cerca del Monumento a la Revolución (dos baños públicos).

En el Jardín del Arte Sullivan (dos baños).

Y en Zona Rosa, ubicados en avenida Chapultepec y Liverpool y otro más cerca de Metro Sevilla.

Fuimos a los baños públicos inteligentes de Zona Rosa

¿Qué encontramos? En general, los dos baños que visitamos estaban limpios y contaban con el equipo presentado por las autoridades.

Para usarlos sólo se necesita la Tarjeta de Movilidad Integrada —la que usamos para el Metro de CDMX— que por 7 pesos abre las puertas de los baños y acceso a su servicio.

Cada sanitario cuenta con un inodoro, un lavamanos con jabón, agua y secadora que funcionan con sensores.

Foto: Lucy Sanabria-Sopitas.com.

También hay papel, un cambiador para bebés y espacio para personas que usen silla de ruedas.

El tiempo para usar cada baño es de 9 minutos. Y, bueno, se supone que en todos los baños debe sonar una alarma para indicar que el tiempo ha terminado, además de los botones de salida y de SOS por cualquier caso extraordinario.

Las autoridades indicaron que después de cinco servicios, los baños se sanitizan en un proceso que dura más o menos un minuto y medio.

En nuestra visita pudimos ver que cada baño tenía a sus cuidadores y, al menos, en uno de ellos una persona se acercó para usar el sanitario. Así que, en general, funcionan por tan sólo 7 pesos.

(Por cierto, la idea del gobierno de CDMX es que eventualmente la gente pague en efectivo o con otras tarjetas de programas sociales).

Un par de datos que debemos saber

Los sanitarios públicos inteligentes serán operados por Servimet y su presupuesto entró en el plan de rehabilitación de Zona Rosa que costó 120 millones de pesos.

Carlos Mackinlay explicó por cada baño se invirtió un millón de pesos. Y regresando a lo que el funcionario comentó, acerca de que CDMX se convirtió en la ciudad con más baños públicos de América Latina, basta saber que se contabilizan más de mil baños en Ciudad de México.

Y en México, son más de 14 mil baños y sanitarios públicos, de acuerdo con el Inegi.