“Fue un intento de extorsión”: Saúl Huerta, tras ser acusado por presunto abuso de menor

Ayer, el diputado Saúl Huerta no ayudó mucho a mejorar la imagen que Morena está agarrando… de hecho, le puso una plasta de cochambre más, al ser detenido por el presunto abuso sexual de un menor.

Al final del día, Saul Huerta logró su libertad y, para no perder la costumbre, acusó que todo el asunto fue algo orquestado en su contra. En conferencia de prensa ofrecida luego de quedar libre, el legislador aseguró que su detención fue para intentar extorsionarlo. Además, Huerta se quejó de que se violó su derecho de presunción de inocencia.

¿Por qué detuvieron a Saúl Huerta?

Si ayer se alejaron de redes y medios tras ver cómo David Monreal rechazó haber manoseado a una mujer (pese a que hay un video en el que se ve bien clarito)… pues a las pocas horas de esto, se dio a conocer la detención del diputado Huerta. ¿El motivo? Presuntamente abusó sexualmente de un menor de edad, al que había ofrecido trabajo.

Lo anterior fue confirmado incluso por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX. Según el boletín, los oficiales atendieron a un llamado de auxilio realizado desde un hotel ubicado en la colonia Juárez. “El joven denunciante dijo a los oficiales que, mientras se encontraba con el sujeto por cuestiones de trabajo, éste comenzó a tocarlo de manera inapropiada, por lo que se dirigió con el gerente del inmueble para pedir apoyo”.

Dice que no recurrió al fuero para quedar libre

Contrario a lo que se manejó en medios, Saúl Huerta aseguró que no tuvo que recurrir al fuero constitucional que le otorga su cargo como diputado. Comentó que siempre se mostró colaborativo con las autoridades, las cuales hicieron las investigaciones necesarias… y listo.

“Se procedió a hacer los respectivos exámenes periciales a la presunta víctimas (…) Se evidenció que no fue objeto de ninguna agresión, al no existir evidencia pericial alguna, por lo que se determinó dejarme en libertad, toda vez que no incurrí en ninguna conducta delictiva”.

El güey éste agregó que lo que se le hizo causó “una grave afectación” a su imagen y la de su familia, por lo que no dudará en ir hasta las últimas consecuencias… mientras tanto, estará al pendiente del curso de las investigaciones, ya que el caso todavía no está cerrado.

“No me destruya, se lo suplico”

Pues ante los medios Huerta pudo haber salido muy lión… pero cuando intentó zafarse del asunto, al parecer su tonito era muy diferente. En audios presentados por el periodista Ciro Gómez Leyva, se oye el diputado de Morena intentando llegar a un arreglo económico con la madre de la presunta víctima.

#CiroEnImagen Acusan a diputado de drogar y abusar sexualmente de niño de 15 años. Esto es lo que narra la víctima del legislador de Morena Saúl Huerta. pic.twitter.com/XxkpT7uuSI — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) April 22, 2021

“Lleguemos un acuerdo económico, yo se lo suplico, sí, se lo voy a pagar con creces. No… no me destruya, se lo suplico, por favor”, dice la voz atribuida a Saúl Huerta.

Sobre los audios que Gómez Leyva dio a conocer en su noticiero (uno de ellos con la versión de los hechos del menor) las autoridades no han comentado nada. Mucho menos Huerta.