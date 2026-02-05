Lo que necesitas saber: Por el momento, la SCJN considera inconstitucional prohibir el consumo con fines lúdicos de la marihuana. Sin embargo, hasta el momento el Congreso no ha legislado al respecto... es decir, hay un graaaaa vacío legal.

Y en la gustada sección “Información que cura”, un tipo que fue detenido con más de 5 gramos de mota (que es el límite establecido como portación legal de cannabis) libró la sanción (por ahora) que, en automático, se le veía venir. El caso llegó hasta la SCJN, la cual determinó que no estaba bien criminalizar el asunto… así que otorgó el amparo correspondiente.

Aumento en el consumo de marihuana / Foto: Pixabay

Rebasar el límite de portación de cannabis podría considerarse narcomenudeo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer por medio de sus redes este singular caso. Y decimos “singular”, porque deja claro que la decisión se aplica nomás aquí… así que no se vayan a emocionar y cargar el “guatote” de mota, porque si los atoran, mínimo, tendrá que pasar por todo un proceso legal que quién sabe cuánto dure.

En fin, el asunto es que la SCJN analizó el caso en cuestión y determinó que “no era válido castigar de forma automática la posesión de cannabis por exceder el límite de 5 gramos”. De acuerdo con Animal Político, la Corte votó cinco a cuatro para amparar al sujeto que, en 2021, fue detenido por llevar 14.26 gramos, los cuales ya podían considerarse portación de cannabis con fines de narcomenudeo.

Foto ilustrativa: Pixabay

Según el portal de investigación periodística, el sujeto fue detenido en Ciudad Juárez, Chihuahua y se amparó ateniéndose a lo que marca el artículo 478 de la Ley General de Salud, el cual libra de acción penal a personas consideradas farmacodependientes.

“El Pleno determinó que condicionar la criminalización a un límite específico puede vulnerar derechos como el libre desarrollo de la personalidad, la privacidad y la integridad personal”, señaló la SCJN al dar a conocer el amparo obtenido por el susodicho.

Ley permite distinguir consumidores de vendedores, reprochó ministra en contra de amparo

Una de las ministras que se mostraron en contra de la decisión de otorgar el amparo fue Lelna Batres, quien consideró que lo que la SCJN hizo en este caso fue sustituir “un estándar objetivo de certeza por un esquema de valoración abierta que incrementa la discrecionalidad y el riesgo de decisiones dispares con efectos negativos para la seguridad jurídica”.

Dos empleados del IMSS La Raza fueron detenidos por traer cocaína y marihuana / Foto: @SSPCMexico

Por su parte, la ministra Sara Irene Herrerías señaló lo que seguro muchos ya piensan al conocer esta información: que se podría venir una ola de solicitudes de amparo de sujetos pidiendo atenerse al mismo criterio de este caso.

Las leyes y las cantidades establecidas en éstas son para, fundamentalmente, “distinguir entre el farmacodependiente consumidor, el narcomenudista evitando la criminalización de los consumidores”, reprochó.